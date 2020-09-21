大陸金融開放射3箭 增設北京、湖南、安徽自貿區

全球經濟低迷背景下，大陸加速改革開放，大陸國務院21日發布北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案，以及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案。四個方案涉及深化金融開放、推動產業優化升級、加速資源配置和整合等多方面。

中國政府網公告，在深化金融領域開放創新方面，北京自貿區將開展本外幣一體化試點，允許區內銀行為境外機構人民幣銀行結算賬戶發放境外人民幣貸款，創新企業外債管理方式，逐步實現中關村國家自主創新示範區非金融企業外債項下完全可兌換。

此外，支持大陸央行數位貨幣研究所設立金融科技中心，建設法定數位貨幣試驗區和數字金融體系，依託人民銀行貿易金融區塊鏈平台，形成貿易金融區塊鏈標準體系；建設金融科技應用場景試驗區，建立應用場景發布機制。

湖南自貿區將開展外商投資股權投資企業合格境外有限合夥人（QFLP）試點；探索開展境內人民幣貿易融資資產跨境轉讓業務。支持個人本外幣兌換特許業務試點穩妥開展。支持設立中非跨境人民幣中心，推進跨境人民幣業務政策在對非跨境貿易、清算結算、投融資等領域落地。

安徽自貿區研究開展合格境外有限合夥人（QFLP）政策試點。探索開展離岸保險業務；探索通過人民幣資本項下輸出貿易項下回流方式，重點推動貿易和投資領域的人民幣跨境使用。

浙江自貿區探索開展境內貿易融資資產轉讓業務和不良資產對外轉讓業務；開展包括油品等大宗商品在內的更高水平貿易投資便利化試點。