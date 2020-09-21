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深圳公司研發手機遠距充電技術 可達120公尺

中央社 / 香港21日電

據報導，中國大陸深圳市一家公司研發出可在較遠距離為手機充電的技術，最遠可達120公尺；公司聲稱，這項技術可創造人民幣近兆元商機。

深圳新聞網今天轉述商報日前的報導指出，思禾銳（深圳）創新科技有限公司16日公布了相關成果，這被認為是一項顛覆創造性發明技術，可能將改變全球電子電器能量傳輸方式。

報導表示，這項技術是在手機植入一枚晶片，就可以實現無線充電，最遠可在120公尺外對手機充電。

報導轉述思禾銳運營合夥人陳哲在發布會上說，這項技術由思禾銳自主研發，是一種全新的革命性電能無線傳輸技術，不僅具有非常高的安全性和穩定性，而且具有卓越的抗遮罩能力。

據說，目前主流的電能無線傳輸轉換效率為70%至90%，但思禾銳研發的新技術可達到95%，接近有線傳輸的效率。

陳哲並說，目前主流電能無線傳輸技術採用6.78MHz的磁共振，思禾銳的技術則採用3至6MHz的超低頻直波技術，避免了高頻對人體的傷害。也就是說，這項技術頻率比較低，不形成輻射，具有很高的安全性。

據報導，這項技術已經完全實現可晶片化，拋開了龐大的線圈，取而代之的是超小的體積；產品晶片化大規模應用，將產生近兆的市場需求。

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