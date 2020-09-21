聽新聞
test
0:00 / 0:00

港人報復式消費！餐廳爆滿 未落實量體溫、5成入座規定

世界日報 / 香港新聞組／香港21日電
疫情尚未結束，衛生防護中心專家呼籲市民盡量減少出行、社交接觸和外出用膳。圖為尖東一家商場的餐廳20日食客眾多。（中新社）
疫情尚未結束，衛生防護中心專家呼籲市民盡量減少出行、社交接觸和外出用膳。圖為尖東一家商場的餐廳20日食客眾多。（中新社）

新冠疫情緩和下，港府逐步放寬防疫措施，隨即出現「報復式消費」現象。昨天是抗疫措施進一步放寬後的首個星期日，銅鑼灣等鬧市的街頭聚集大批市民，茶樓、餐廳等大多被食客迫爆，一位難求。隨著人流恢復，部分食肆防疫鬆懈，例如未有確保食客進店前量體溫、入座率高達七至八成，製造下一波疫情爆發的危機。

港府連續兩周先後宣布食肆每由限坐2人放寬至4人，以及延長晚市時限，但維持餐飲處所內入座率不得逾五成、之間至少有1.5米距離或以隔板分隔等規定。

大公報報導，昨日午、晚市時段，銅鑼灣多間食肆迫爆，有些店外出現長長人龍。客似雲來本應是好事，惟員工與食客都防疫意識鬆懈，令人擔憂成為傳播病毒漏洞。

在鄰近銅鑼灣崇光百貨的駱克道、謝斐道一帶20多間食肆中，至少一半已加裝自助探熱器，但當食客過多時，店員無法兼顧探熱情況，不少食客「無王管」下未有探熱，也沒用酒精搓手液消毒。

茶餐廳、大牌檔情況更惡劣。店員不但無主動量度體溫，入座約半小時內，全程直擊水吧員工無戴好口罩，在口鼻外露的情況下沖茶，並與其他店員談話。不少年長食客用餐後，沒把口罩戴上，邊收聽賽馬邊抽菸，又與鄰桌食客「交流心得」，暢所欲言。

另據明報報導，有停業逾兩個月的大牌檔上周重開適逢首日夜馬賽事，晚市高朋滿座。有食店接待六名客人聯袂光顧，職員安排他們分坐兩，但兩幾乎緊貼，食客拉下口罩互相挨近談話；該店設有探熱儀，但多依賴客人自律量體溫，不少食客卻視若無睹。負責人形容只是一晚半晚好景，之前一直白交舖租，直認「有生意好難唔做」。

報導稱，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，留意到中小型食肆或想多做生意而較鬆懈，對此理解但憂慮，會繼續勸業界守好防線。

口罩 疫情 抽菸

延伸閱讀

防口罩魚目混珠 綠委提案列不良醫材嚴重可撤照

港府暫不推保就業3.0 議員：恐爆大規模裁員潮

加利口罩換裝販售 陳其邁要求查察

實名制雙鋼印口罩9月24日開賣 盒裝版得等到11月

相關新聞

陽澄湖大閘蟹開捕 售價恐漲

「嘩啦」一聲，一隻沉甸甸的蟹籠破水而出。籠裡，青背、白肚、金爪、黃毛的大閘蟹張牙舞爪。21日，陽澄湖大閘蟹正式開捕。

台資企業 登陸上市成新趨勢

促進台資企業資本市場發展論壇20日下午在廈門舉行。大陸國台辦經濟局局長張世宏會上表示，2019年以前，大陸批准上市的台資...

西門子交通5G中心 落戶重慶

西門子交通公司在中國大陸第一個智能交通5G能力中心日前簽約落戶重慶市兩江新區，其大中華區首席執行官莫德在簽約活動上表示，...

重慶科學城 5項一體化發展

西部（重慶）科學城建設藍圖日前正式公布。西部（重慶）科學城，顧名思義，就是科學與城市的融合體，是產、學、研、商、居一體化...

浙江自貿區擴區 拓展5大功能

大陸國務院21日發佈「關於印發北京、湖南、安徽自由貿易試驗區總體方案及浙江自由貿易試驗區擴展區域方案的通知」，提出賦予浙...

汕頭華僑試驗區 打造大數據基地

汕頭華僑經濟文化合作試驗區（下稱，華僑試驗區）管委會與中國移動通信集團廣東有限公司汕頭分公司、上海電氣輸配電集團，日前簽...

南昌昌北機場 國際貨站啟用

南昌昌北國際機場新國際貨站日前已建成投運。貨站啟用後，將助推南昌中部地區重要空港物流中心、長江經濟帶重要航空樞紐、一帶一...

陸新增三自貿區 拚金融創新

大陸國務院昨（21）日批准新增北京、湖南、安徽等三個自由貿易試驗區，並將浙江自貿區擴大區域範圍，涉及加速金融開放、推動產...

LPR連五月不動 防資金套利

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心昨（21）日公布，1年期貸款市場報價利率（LPR）為3.85%，5年期以上LPR為...

京東數科加入數位幣研發

中國人民銀行數位貨幣研究所將在北京自貿區設立金融科技中心，該所近日與京東數科達成戰略合作，雙方將以數位人民幣項目為基礎，...

螞蟻募資額將增至350億美元 有望創全球IPO新高

阿里巴巴旗下螞蟻集團中港兩地上市進入倒數，彭博引述知情人士透露，經評估早期投資者意向，螞蟻集團擬將集資額由原來的至少30...

數位人幣錢包生態建設 人行攜手京東數科

北京商報21日報導，大陸央行數位貨幣研究所近日與京東數科正式達成戰略合作，雙方將以數位人民幣項目為基礎，共同推動移動基礎...

熱門新聞

女孩上大學竟有35個「爸爸」來送行 暖心真相曝光惹哭眾人

台籍總監被指發布仇中言論 大陸瑞幸咖啡：停職

共機連日擾台 陸外交部：不存在海峽中線

29歲女大腦內驚現「2根5公分長的針」 醫：不排除人為

錢塘江大潮翻堤 整排車轉眼被沖走

安徽族譜除名 龐培歐首席中國顧問余茂春譏「鬧劇」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。