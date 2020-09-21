港人報復式消費！餐廳爆滿 未落實量體溫、5成入座規定

新冠疫情緩和下，港府逐步放寬防疫措施，隨即出現「報復式消費」現象。昨天是抗疫措施進一步放寬後的首個星期日，銅鑼灣等鬧市的街頭聚集大批市民，茶樓、餐廳等大多被食客迫爆，一位難求。隨著人流恢復，部分食肆防疫鬆懈，例如未有確保食客進店前量體溫、入座率高達七至八成，製造下一波疫情爆發的危機。

港府連續兩周先後宣布食肆每由限坐2人放寬至4人，以及延長晚市時限，但維持餐飲處所內入座率不得逾五成、之間至少有1.5米距離或以隔板分隔等規定。

大公報報導，昨日午、晚市時段，銅鑼灣多間食肆迫爆，有些店外出現長長人龍。客似雲來本應是好事，惟員工與食客都防疫意識鬆懈，令人擔憂成為傳播病毒漏洞。

在鄰近銅鑼灣崇光百貨的駱克道、謝斐道一帶20多間食肆中，至少一半已加裝自助探熱器，但當食客過多時，店員無法兼顧探熱情況，不少食客「無王管」下未有探熱，也沒用酒精搓手液消毒。

茶餐廳、大牌檔情況更惡劣。店員不但無主動量度體溫，入座約半小時內，全程直擊水吧員工無戴好口罩，在口鼻外露的情況下沖茶，並與其他店員談話。不少年長食客用餐後，沒把口罩戴上，邊收聽賽馬邊抽菸，又與鄰桌食客「交流心得」，暢所欲言。

另據明報報導，有停業逾兩個月的大牌檔上周重開適逢首日夜馬賽事，晚市高朋滿座。有食店接待六名客人聯袂光顧，職員安排他們分坐兩，但兩幾乎緊貼，食客拉下口罩互相挨近談話；該店設有探熱儀，但多依賴客人自律量體溫，不少食客卻視若無睹。負責人形容只是一晚半晚好景，之前一直白交舖租，直認「有生意好難唔做」。

報導稱，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，留意到中小型食肆或想多做生意而較鬆懈，對此理解但憂慮，會繼續勸業界守好防線。