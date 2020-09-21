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國台辦：A股上市台商若達100家 台資類股有望形成

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
9月20日下午，促進台資企業資本市場發展論壇在廈門舉行。(中新社)
9月20日下午，促進台資企業資本市場發展論壇在廈門舉行。(中新社)

在A股上市的台商何時能達到50家？大陸國台辦經濟局局長張世宏20日在廈門表示，「我覺得很快了，到有100家的時候，大陸資本市場裡就有可能形成台資的類股。」

中新社報導，促進台資企業資本市場發展論壇20日在廈門舉行。與會業界專家認為，台資企業加速擁抱大陸資本市場。

張世宏稱，2019年以前，大陸批准上市的台資企業剛30家。今年新冠肺炎疫情出現以來，大陸證監會批准7家台資企業在大陸上市，還有更多企業正在進行審理，這是兩岸經貿關係發展的必然成果。

張世宏認為，台資企業最大的特點是做實體經濟，技術含量高，經營理念好，更多的台資企業進入大陸資本市場將有助於改善大陸資本市場的品質，台資企業在大陸A股上市沒有任何政策障礙。

大陸全國台企聯會長李政宏也表示，大陸資本市場改革和發展已經取得顯著成效，不斷豐富資本市場的層次體系，多層次拓寬融資管道，充分激發市場主體活力。目前，越來越多的台資企業登陸或者計畫登陸大陸資本市場，台資企業在大陸資本市場上市正成為新趨勢。

深圳證券交易所上市推廣部總監陳峰指出，推進創業板改革並試點註冊制，將為優秀台資企業在A股市場上市發展帶來新機遇。在兩岸經濟合作不斷深化的歷史趨勢下，台資企業正加速擁抱大陸資本市場。

兩岸首家合資綜合類證券公司、廈門金圓統一證券董事長薛荷認為，資本市場的開放和改革一直倍受兩岸同胞關注，近期深交所創業板註冊制試點正式實施，是深化資本市場改革、發揮資本市場功能、推動經濟高品質發展的重要探索，結合惠台政策舉措，將為台資、台企、台胞參與資本市場帶來前所未有的機遇。

薛荷表示，金圓統一證券在服務區域內企業的同時，將為在大陸地區深耕發展的台企台胞提供深度綜合金融服務，致力成為領先的台胞台企綜合金融服務平臺。

主打健康家居的廈門建霖健康家居今年7月底在上海證券交易所敲鑼上市，成為今年首家在大陸上市的台商。公司總裁陳岱樺指出，透過資本市場進行籌資，建立更好的公眾形象及市場知名度，降低融資及經營成本，進一步擴大生產規模及永續經營，更好地分享大陸發展機遇。

資本市場 實體經濟 廈門

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