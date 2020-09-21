華為拚創新 找上中科院

出生於台北艋舺的黃文傑，做過印刷、保險等行業，在30歲那年拎著兩隻大皮箱開始闖蕩大陸，在上海某IT企業做到高管。邁入不惑之年的他覺得，下半輩子應做點有意義的事。黃文傑和妻子隨後毅然辭去工作投身咖啡行業。

2020-09-21 00:13