打造航母級企業 大勢所趨

大陸國聯證券與國金證券併購消息滿天飛，昨日證實傳聞。其實，今年以來，中信證券與中信建投證券、首創證券與第一創業證券也傳出合併，但均遭否認。專家分析，證券行業併購已是大勢所趨。

新京報報導，西部證券分析師張馳表示，券商業「引進來」與「走出去」並駕齊驅，打造航母級券商已迫在眉睫。主要基於三點：一是金融業開放節奏不斷加快，競爭綜合實力決定能否引入更多海外長線資金；二是券商「走出去」是為企業國際化打基礎，是戰略亦是趨勢；三是行業格局分散、同質化供給過剩或將加快供給側改革及整合。

分析稱，近五年大陸上市券商數量擴大近1.5倍，但行業格局相對分散。2018年前五強營收占僅31%，遠不及美國市場同業的70%以上。

另外，同質化業務模式嚴重，加劇行業產能過剩，內耗式競爭。考慮到中小券商因經營與風控能力偏弱，及券商股權新規等要求下，加速行業整合、提升行業集中度及打造航母級券商龍頭將是大勢所趨。

事實上，2018年以來，中信證券通過收購廣州證券強化在華南地區的布局，中金公司收購中投證券彌補經紀業務的短板，天風證券則收購恆泰證券增厚公司資本，行業整合步伐已然加快。

展望併購方式，張馳分析，從地區角度，或以省市為單位，同一地區整合形成龍頭；從股權角度，或以大股東牽頭，整合收縮同一股權控制下的券商；從規模角度，將經營不善與不滿足券商股權新規的部分中小券商股權轉至龍頭券商。