陸券商合併 上演蛇吞象戲碼

大陸券商行業上演「蛇吞象」，國聯證券和國金證券昨（20）日發布收購股份暨籌畫重大資產重組停牌公告，雙方合併後市值近人民幣930億元（約新台幣4,026億元），有望擠進大陸前十大券商。

第一財經報導，公告指出，國聯證券於18日與長沙湧金簽訂「股份轉讓意向性協議」，擬受讓長沙湧金持有的國金證券約7.82%的股權。同時，國聯證券與國金證券正在籌畫由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票方式換股吸收合併國金證券。

兩家公司A股股票自9月21日起停牌，預計停牌不超過十個交易日。

事實上，兩家公司股價已經提前反應，國金證券、國聯證券在上周五午後雙雙漲停，以收盤價計算，國聯證券總市值約人民幣467億元、國金證券則約人民幣462.4億元，加總市值近人民幣930億元，向千億市值券商隊伍邁進，直追光大證券的市值人民幣1,063億元。

相比兩家公司，國聯證券於今年7月31日登陸A股市場，在赴港上市五年後完成「A+H」兩地上市。國金證券則早在1997年已登陸A股。從營收、獲利等指標來看，國聯證券不如國金證券，因此市場將此樁併購視為「蛇吞象」。

今年上半年財報顯示，國聯證券營收人民幣8.22億元，獲利人民幣3.21億元，國金證券營收人民幣28.96億，獲利人民幣10.02億。

此外，國金證券投行實力強勁。據市場數據，今年前四個月，國金證券以人民幣3.26億元承銷保薦業務收入排在該項收入的榜單第三位，僅次於中金公司和中信建投證券。

北京商報報導，分析認為，小型券商吸收合併整體體量偏中等的券商，操作上有一定難度，主要存在於公司文化方面，但對於新公司未來的業務將帶來明顯的提振。

據國金證券公告，本次轉讓標的股份的具體數量、轉讓價格、交割、轉讓價款支付等具體細節有待進一步協商，並在雙方正式簽署股份轉讓協議中予以約定。