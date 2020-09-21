北京瞭望／聯俄制美…大陸經濟新思路

中國還沒有「兵荒戰危」之壓力，不僅主管當局開始封刪「解放台灣倒計時」之類的文章，中共最高領導人已公開出言對大勢的判斷，智庫則開始探討「聯俄制美」的可能。由此倒可重新思索，除了困難重重的「雙循環」，中國有甚麼新經濟思路。

愛國志士或是戰狼寫了7月底中共中央政治局會議說了什麼可以先放到一邊，真需要留意的是中共最高領導人的大勢判斷。中共最高領導人習近平上周去了湖南省，中國國內都在議論他在湖南說的「半條鋪蓋」故事，卻漏看了他還說了一句重要的話，那他在湖南長沙聽取中共湖南省委和省政府工作匯報時，說「中國發展仍處重要戰略機遇期，要更加重視激活高質量發展的動力活力、催生高質量發展的新動能新優勢」。

中共最高領導人的意思，有時封疆大吏也不見得明白。習近平要去湖南，中共湖南省委書記杜家毫在湖南日報發半個版的署名長文，題為「革命理想高於天」，其實習近平這時不只關心革命理想，更操心如何面對現實。而習近平講出「中國發展仍處重要戰略機遇期」，是繼7月底中共中央政治局經濟形勢分析會後，再一次提出。

「中國發展仍處重要戰略機遇期」，被稱為最最最重要的大勢判斷，中共十八大後，曾有經濟變局下機遇期改變之爭，習近平曾親自上陣講話解惑。去年面對前所未見的大變局，又有頂層智囊在人民日報以數千字長文，來說機遇期因何未變。

所謂戰略機遇期，按頂層智囊的解畫，有基本定義、內涵、內部條件、外部環境、戰略空間等等，放下長篇詮譯，最直白的還有兩個字，叫和平。

一般而言，內政處理得好，就不用勞煩外交，外交辦得像樣，就不用去打仗。中國現在內外都遇到「百年大變局」，但中共最高領導人在最高層的會議上，還主張保持「戰略定力」。但中國辦外交的最近辦得不成功，至少「聯歐制美」、「聯東協抗美」都失手了，南美和非洲意思不大，還剩下「聯俄制美」一條路。

大家可能還記得早些日子，有位前中共央聯絡部副部長周力紅了幾天，那次是因為周力預警「中國必須當心的六大風險」，其中特別提出中美脫鉤最難以避免。現在看周力警報全預中，有說上頭也很重視，於是周力更加努力。

周力其實曾任中國外交部亞洲司司長，又在俄羅斯、烏克蘭和哈薩克當過大使，後來才轉任中共中央對外聯絡部副部長。上周他與俄羅斯歐亞經濟委員會一體化和宏觀經濟部部長謝爾蓋·格拉濟耶夫等俄方人員，隔空對談，圍繞的題目是「大變局下，中俄何為」，用通俗的話來說就是有沒有可能「聯俄制美」。

周力從中俄元首交往、抗疫合作、經濟合作和支持對方社會穩定，一直講到新的建議，其實主要是經濟層面合作的「一帶一路」、「大歐亞夥伴關係」，更具體是指中國與歐亞經濟聯盟各成員國，即俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、吉爾吉斯，以及觀察員國烏茲別克、摩爾多瓦的雙邊合作。再擴大就是上海合作組織與歐亞經濟聯盟的經濟合作。

由之而看，這是「聯俄制美」的放大版，因為光聯個俄國還不成氣候、放大版則可變成聲勢大一些的歐亞經濟聯盟，至少有了點經濟抗衡的意思，有助中國不困於「內循環」中。