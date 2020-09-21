上海拚雲端 金融巨變

上海交通大學上海高級金融學院會計學教授李峰指出，未來上海國際金融中心建設的核心就是金融科技的建設，它的特點是一個生態，不是一個狹義的畫像，這個生態參與主體很多、產品服務形態也多樣化。

中新社報導，全球高級別金融科技大會「外灘大會」將於9月24日啟幕。科技賦能金融也成為上海國際金融中心建設的重點。中歐基金管理有限公司董事長竇玉明也表示，作為公募基金中金融科技的領先者，中歐基金正建設和探索如何更好地利用自然語言處理、知識圖譜、機器學習等技術，提高投資研究效果或輔助投資研究決策。

而作為中國大陸第一家將核心系統架構在金融雲上、沒有線下網點的銀行，網商銀行也致力於金融和科技的融合。網商銀行董事長胡曉明表示，網商銀行不僅是銀行，更應是一家科技公司。未來，網商銀行將運用衛星遙感、區塊鏈、人工智能、雲計算等科技技術，去服務更多小微經營者。

在李峰看來，上海建設國際金融中心建設有自身獨特優勢。一是金融機構，包括要素市場和各類型的金融機構品類眾多；二是上海有非常強的科技實力；三是肩負大陸國家金融中心和科創中心建設的使命；同時上海有非常好的營商環境。