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阿里巴巴闖房產 收入補貼買家

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「『天貓好房』至少在未來3年內不賺錢，所有收入100%補貼購房者。」近日，阿里巴巴宣布進軍房地產行業，聯合易居集團成立「天貓好房」平台推動房產線上全過程交易，並補貼買家，引發輿論熱議。

中新社報導，「天貓好房」目前已在天貓App上線。今年「雙十一」天貓還將帶來首屆房產「雙十一」狂歡節，為房企打造線上「智能售樓處」，通過「天貓好房」的「不動產交易協作機制」（ETC），打通消費者網上看房、購房的全鏈路，實現線上完成從看房、定金認購到金融服務的全過程。

從描述來看，「天貓好房」與「貝殼找房」頗為相似。這或許意味著，「天貓好房」和「貝殼找房」將形成正面競爭，從而在互聯網房產交易和服務平台上，阿里和騰訊又將再次開戰。中國證券報稱，阿里打造「天貓好房」將與騰訊投資的「貝殼找房」在互聯網房地產領域正面交鋒。

有媒體報道指出，「貝殼找房」已將房產交易實現了全流程數字化、標準化。數據顯示，「貝殼找房」2019年的GTV（成交總額）達到2.13兆元人民幣，是目前中國大陸最大的房產交易和服務平台。

今年8月，「貝殼找房」在紐交所掛牌上市。截至9月16日美股收盤，貝殼的股價較發行價已經增長三倍，總市值達到684.6億美元，約等於碧桂園、恒大、融創三家地產公司的市值總和。從資本市場表現來看，難怪阿里這樣的互聯網巨頭也要進軍房地產交易服務市場。

然而，「天貓好房」不僅是解決線上購房這樣簡單。「天貓好房」畫出一張有想像力的藍圖：舉例而言，通過阿里巴巴商業生態中的天貓、淘寶、盒馬的購物數據，淘票票、阿里電影文娛消費數據，滴滴的出行數據，螞蟻金服的金融數據等，系統判斷出某位消費者目前已經是二胎家庭，描繪出用戶畫像，之後自動抓取適合位置、符合收入預期的四房大戶型推薦給消費者，從而精準獲客並撮合成交。

中原地產市場分析師盧文曦稱，互聯網巨頭切入房地產交易服務市場，除本身市場外，更看重的是背後衍生服務的想像空間。因客戶本身就是一個可多次消費的資源，各行各業都涉及的互聯網公司可「一魚多吃」。

天貓 房地產 和服

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