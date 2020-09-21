廣交會 10月中網上辦

第128屆廣交會將於10月15日至24日在網上舉辦，展期共10天。

中新社報導，第128屆廣交會出口展按16大類商品分設50個展區，包括電子及家電類、照明類、車輛及配件類、五金工具類、機械類等；進口展按6大類商品設置展館，包括食品及飲料類、家居用品類、面料及家紡類等。

本屆廣交會將繼續設立跨境電商專區，宣傳推介跨境電商綜合試驗區，與B2B跨境電商平台開展合作；為大陸貧困地區參展企業設立專區，同時按其展品類別歸入相應展區參展企業名單。

在採購商邀請方面，將繼續加大邀請力度，擴大邀請範圍，在全球範圍開展雲推介、雲邀約、雲簽約等系列活動，同時將通過國際知名社交媒體和搜索引擎開展宣傳，力爭邀請到更多採購商上線參會。

在平台建設方面，將著力完善平台功能，優化採購商註册流程，提升搜索和展示效果，提高供採對接效率，利用雲技術等創新手段，為參展企業提供展商展品信息展示、直播營銷、即時溝通、預約洽談、貿易配對等服務。

其中，直播大廳按產品大類分模塊展示，下設正在直播、直播回看、即將直播三大塊。