艋舺大叔 傳藝咖啡香

出生於台北艋舺的黃文傑，做過印刷、保險等行業，在30歲那年拎著兩隻大皮箱開始闖蕩大陸，在上海某IT企業做到高管。邁入不惑之年的他覺得，下半輩子應做點有意義的事。黃文傑和妻子隨後毅然辭去工作投身咖啡行業。

中新社報導，2007年，黃文傑的第一家咖啡館在湖南長沙誕生，店鋪名字來源於他的家鄉和生日，取名艋舺423咖啡館。在黃文傑看來，咖啡館賣的不僅是好喝的咖啡，還有像家一樣溫馨的感覺—人情味。

端起一杯手沖咖啡，一身休閒裝扮的黃文傑打趣地說：「想在大陸把咖啡館開成百年老店，但是還差87年。」

咖啡香、書香、人情香，偏愛哲學的黃文傑用三個「香」來描述自家咖啡館的特色。「咖啡香」意為引導顧客找到適合自己口味的咖啡，「書香」則是向顧客講解普及咖啡文化，「人情香」便是黃文傑口中咖啡館的靈魂。

推行人情味服務的台灣艋舺風情咖啡館在長沙熱門起來，10餘年間發展成咖啡連鎖品牌店。加盟店「連鎖但不複製」，用店長名字命名為特色，各自用心經營，目前已有20家咖啡連鎖店。

因為看中貴陽舒適的氣候，加上妻子是貴州人的緣故，自2013年以來，黃文傑先後在貴陽開設了三家分店。店裡有咖啡菁英團隊坐鎮，專注於做精品咖啡，黃文傑則退居幕後負責咖啡團隊培養。

13年來，艋舺423咖啡館共培養出8位得獎咖啡師。在咖啡師王東看來，台灣同胞對大陸咖啡界的影響除了教會「如何沖煮一杯好咖啡」外，更在於人才的培養。

「慢慢來，才會比較快。」這是黃文傑常掛在嘴邊對年輕店員說的一句話。未來，他準備在貴陽開一家教年輕人做咖啡的培訓基地，傳承台灣咖啡技藝，因為在他看來大陸整體的咖啡產業發展空間巨大。

「定期會來咖啡店巡視，嘗嘗咖啡的味道，看看顧客們的反映」。黃文傑說，開咖啡館並不是一門致富的營生，但在精神上富足就可以了，希望能把咖啡館開成百年老店。