台灣網紅朱慧寧 寵物溝通攻陸

疫後大陸「宅經濟」大爆發，寵物溝通師搶手，在廈門創業的台灣直播網紅朱慧寧看準龐大寵物商機，創建亞洲動物溝通聯盟，把動物心理相關內容，透過媒體流量帶入一億多的養寵物人群，成功打造新藍海。

朱慧寧在12屆海峽論壇青年論壇說，2016年時因大陸社交媒體邀約，她成為台灣第一代的直播主播。那時大陸直播事業剛開始，她就發現這將會是投資風口，於是勇敢跨海投入。

一天10小時高強度直播，讓朱慧寧更瞭解大陸。她說，直播和粉絲堅持互動，就是接地氣。比如，在直播中，認識了越來越多來自天南地北的粉絲們：「得瑟，小樣兒，扯犢子，嘎哈呢」，這是東北人；「瓜娃子，很乖，秋兒」，這是四川人。

在單打獨鬥了一陣子之後，她成立了「寧家軍傳媒」，已有2500多名直播主播，分別來自兩岸。

2019年是朱慧寧特別興奮的一年，她併購了台灣一家公司，而且確認中國大陸還沒有人做過，即「動物溝通」。一方面，直播是「宅經濟」的一環，許多年輕人不願意出門，在家打遊戲、電競看直播；另一方面，疫情爆發後，大陸封閉，民眾需要更長時間待在家裡，赫然發現除家人的陪伴，最常在身邊的是寵物，全大陸有一億多的單身人口。00後和95後，不再以結婚為前提，陪伴在家裡更多的是寵物。

大陸寵物經濟活躍，但寵物心理還沒有人做。朱慧寧就立即申請中國大陸專利，積極培育寵物溝通師。她說，一個溝通師平均月收入有一萬人民幣，該公司已培育500位兩岸年輕人擔任溝通師，並在網上推出溝通師、家長、寵物沉浸式的教育平台。

朱慧寧表示，寵物溝通事業在疫情期間大幅成長。她於一月啟動，不久疫情爆發，各地封城，而寵物溝通事業依然大步往前。溝通師和家長一對一教學，發展出龐大顧客群。未來，寧家軍將透過直播、網路服務客戶，加上自己原有的平台流量，已預見很大市場。

對未來發展，朱慧寧稱，將與上海業者合作共同開發寵物溝通平台；同時，與寵物經銷商合作，把相關文創商品引入寵物商城。