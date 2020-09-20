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任正非訪問中國科學院 專攻科學技術前沿領域
華為遭美國禁令封鎖，華為總裁任正非尋求中國科學院協助發展新技術，中國科學院官網20日刊登，任正非上周來訪並參與座談會，將聚集中科院科技創新資源和華為企業資源，專攻未來技術發展趨勢，探索科技前沿。
華為處境是大陸科技的一個縮影，美國對華為禁令9月15日生效後，中科院日前才發聲，把「卡脖子」的關鍵技術列為必須要突破的基礎學術研究清單。沒想到任正非緊接著在17日就拜訪中科院。
澎湃新聞報導，任正非繼今年初赴上海和南京大學後，日前又訪中國科學院和清華大學。任正非表示，華為非常重視與中科院的合作，希望雙方在現有合作基礎上，針對新時期境內國際雙循環相互促進發展的新格局，向基礎性科學技術前沿領域拓展，共同把握創新機遇。他建議，科學家們保持對科研的好奇心，以更加開放的態度加強各個層面的技術交流。
中科院院長、黨組書記白春禮在會談中表示，中科院與華為公司有深厚的合作基礎，已經開展多層次、寬領域的務實合作並有成果。作為國家戰略科技力量，中科院正落實大陸國家主席習近平的「三個面向、四個率先」要求，深入實施「率先行動」計畫；目前已完成「率先行動」第一階段的總結評估，正在緊鑼密鼓地謀劃第二階段的工作，堅持問題導向、目標導向、成果導向，聚焦國家重大戰略需求，為促進經濟社會發展提供有力科技支撐。
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