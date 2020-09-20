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陸企年中調薪報告：高科技業凍薪占20％

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導

人力資本和管理諮詢服務商怡安翰威特20日發布「2020年中國企業年中調薪報告」，企業整體薪酬凍結占18%，高科技行業凍結薪酬的公司占20%。此外，AI人才薪酬普遍高於傳統行業約兩倍。

澎湃新聞報導，報告稱，受疫情影響，2020年大陸企業平均薪酬增5.2%，二類城市為5.3%，高於一類城市的5.1%。其中，南京、常州、北京、蘇州企業平均薪酬增長率高於大陸整體平均水平。

新冠肺炎對大陸企業帶來的影響有多大，員工薪酬變化，報告研究841家來自北京、上海、廣州、深圳一類城市以及主要二類城市、各行業外資、合資、國有及民營企業，為後疫情時期大陸企業的調薪提供數據參考。

除外資醫藥外，大陸企業整體薪酬凍結占18%。高科技行業凍結薪酬的公司占20%，2021年預計降到5%，表明高科技企業普遍看好未來大陸市場潛力並對行業發展態勢充滿信心。

哪些行業薪酬受疫情影響衝擊最大？報告指出，外資醫藥、醫療器械、化工、高科技等行業整體受疫情影響較小，薪資漲幅維持市場領先地位，分別增6.5%、6.3%、6.1%和6%，預計明年持續領跑市場。

AI相關職缺如算法工程師均成為市場上的香餑餑，算法類崗位的全面現金薪酬水平也水漲船高，連續三年保持著平均15%以上的增幅，截至2019年已達其他傳統行業同級別崗位平均水平的1.5至2倍，這還沒算上眾多高科技特別是互聯網企業會給到員工發放的長期激勵的部分。

AI人才薪酬普遍高於其他行業人才，怡安人力資本管理咨詢中國區合夥人吳國驊表示，從現在來看，半導體晶片，包括從前端的晶片的設計，到分裝，到測試，都是整個大陸未來肯定會持續做戰略性投資的一個行業。

疫情 外資 AI

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