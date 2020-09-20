中科院院長：華為是大陸品牌 更是民族的驕傲

中國科學院（中科院）院長白春禮近日與華為CEO任正非一行工作會談時表示，華為是大陸的品牌，更是民族的驕傲，取得了非凡的成就。

澎湃新聞報導，中國科學院官網19日發布的消息指出，任正非與白春禮17日舉行了工作會談，任正非表示，中科院作為大陸在科學技術方面的最高學術機構，學科整體水準已進入世界先進行列，基礎研究和綜合交叉優勢明顯，華為非常重視與中科院的合作，希望雙方在現有合作基礎上，針對新時期大陸國際雙循環相互促進發展的新格局，以更加開放的態度加強各個層面的科技交流，向基礎性科學技術前沿領域拓展，推動科學家思想智慧和研究成果轉化為經濟社會發展的強大動力。

白春禮則表示，中科院與華為公司有著廣泛深厚的合作基礎，已經開展了多層次、寬領域的務實合作，並產出了有顯示度的成果，他說，華為是大陸的品牌，更是民族的驕傲，希望雙方繼續緊密合作，充分集聚中科院科技創新資源和華為企業優質資源，圍繞未來技術發展趨勢，探索科技前沿，促進經濟社會高品質發展。

17日下午，任正非一行來訪中科院，與中科院的專家學者們舉行了座談交流會，就基礎研究及關鍵技術發展進行了探討交流，隨後，白春禮與任正非一行舉行了工作會談，座談交流會和工作會談由中科院副院長相里斌主持。