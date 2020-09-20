等了七個月 金圓統一證券拿到許可證

金圓集團投資建設的廈門國際金融中心設立七個月後，首家兩岸合資證券公司金圓統一證券正式獲發《經營證券期貨業務許可證》，即日起將可正式對外開展證券、基金、期貨等全牌照業務。

金圓統一證券早在2月21日由大陸證監會核准設立，但掛牌後，在取得經營證券期貨業務許可證前，不得以金圓統一證券的名稱對外開展業務。

金圓統一證券是2020年首家獲准設立的合資券商，也是《外商投資證券公司管理辦法》於2018年4月28日發布以來，新設立的第三家合資券商。

外資法鬆綁券商准入，放寬持股比上限從25%和49%提高到51%。最大的意義是終結過去境外機搆無法在合資券商中占據控股地位，可以取得主導權。

金圓統一證券的註冊地為福建省廈門市，註冊資本為人民幣12億元，依據《福建自貿區總體方案》和《廈門市深化兩岸交流合作綜合配套改革試驗總體方案》政策推進。

金圓統一證券是由廈門金圓投資集團和統一綜合證券兩岸合資。其中，廈門金圓投資集團出資人民幣6.12億元，占比51%，統一綜合證券出資人民幣5.88億元，占比49%。

而廈門金圓投資集團由廈門市財政局全資控股，為國有獨資有限責任公司。經營範圍包括對金融、工業、文化、服務、信息等行業的投資與運營；產業投資、股權投資的管理與運營；以及土地綜合開發與運營、房地產開發經營等。

金圓統一證券也是繼瑞銀證券、日本的野村集團和美國的摩根大通控股合資證券公司之後，第三家合資券商。

金圓統一證券歷經7個月，近日獲證監會同意下發《經營證券期貨業務許可證》，這是集聚證券、基金、期貨等10項業務許可證，相當是全牌照業務。