保護品牌防侵權 嵩山少林寺註冊逾600商標

服飾品牌森馬日前因上線「國潮少林功夫森馬」系列服裝遭嵩山少林寺發函侵犯知識產權，森馬隨後下架服裝。據了解，為了防止少林品牌被濫用，少林寺在23年間申請註冊商標逾600個。

大公報報導，森馬日前因上線「國潮少林功夫森馬」系列服裝遭嵩山少林寺發函，直指森馬侵犯少林寺知識產權，其中聯名款服裝易使消費者誤認為是少林寺授權聯名產品，或與少林寺相關合作單位存在特定聯繫，構成不正當競爭行為。

森馬此後回應稱有誤會，且森馬是通過少林寺所屬單位的合作公司獲得授權，但隨後其在多個平台下架涉事服裝。

公開資料顯示，自1997年至2020年9月17日，嵩山少林寺共申請666個商標，近九成帶有「少林」字樣，包括「少林生活」「少林印象」「SHAOLIN CHANGONG」等，品類涵蓋傢具、塑料包裝容器、未加工或半加工貴金屬、首飾盒、體育活動器械以及服裝等。

特別引發爭議的是，在2004年福建南少林寺註冊「南少林」商標之後，嵩山少林寺也註冊了「南少林」商標，並將「東少林」、「西少林」、「北少林」全部註冊成功。此舉令很多網友認為少林寺懂營銷，一切「向錢看」。

對此，河南少林無形資產管理有限公司代表少林寺回應稱，有責任保護少林品牌，防止濫用，且註冊也僅是保護性註冊，未做商業開發。法律界人士表示，少林寺對知識產權的保護，正當且符合法律法規要求，「無可非議」。