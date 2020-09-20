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港府暫不推保就業3.0 議員：恐爆大規模裁員潮
在港府保就業計畫的支援下，香港最新失業率「止升」維持6.1%，但政務司司長張建宗指出，失業率數據存有滯後因素，相信未來失業率仍然有上升壓力，並透露港府暫無意再推第三輪「保就業」計畫，重申香港經濟復甦及企業恢復運作才能真正解決失業問題。工聯會立法會議員麥美娟對此表示失望，並指若疫情持續，而港府沒有再提出更多救就業市道的措施，擔心屆時或出現大規模裁員潮。
文匯報報導，麥美娟指出，港府防疫政策一度導致十多類處所無法營業，從業員生計大受影響，大量工人被迫停工及放取無薪假接近兩個月，港府責無旁貸，認為港府不應斷言對第三輪保就業計畫「落閘」。
據報導，她續說，若港府真的拒推第三輪保就業計畫，應先構想好其他方案去幫助打工仔，比如保留受行業雇員歡迎的措施，如旅遊業雇員每個月5000元（港幣，下同，約645美元）的現金支援，並建議將資助直接開放予行業雇員申請，讓津貼直接落到雇員手上，否則可能出現大規模裁員，打工仔將會手忙腳亂。
報導稱，麥美娟補充，工聯會早前的調查顯示，約五成受訪者現正失業，其中24%失業超過半年。她再次呼籲港府應從速制定即時支援失業人士的措施，如向失業者發放9000元、持續六個月的「失業現金津貼」，長遠制定失業援助制度。
報導指出，張建宗估計，港府財政儲備將降至8000多億元，也會出現約3000億元赤字，又指外圍經濟及政治環境仍嚴峻。他相信，疫情在第三波爆發後會持續，可能會在冬季伴隨流感高峰期重來，造成雙重打擊，因此大家要與疫情共存，並形容這是「新常態」，一定要有兩手準備。
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