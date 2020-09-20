熟客不見了！港中秋市道差、果籃生意跌半 月餅炒價跌6成

香港中秋市道一年不如一年，有專營果籃送禮的水果店負責人表示，生意起碼按年下跌一半，慨嘆疫情下封關多月，來自內地或回鄉探親的熟客「全部不見了」。

大公報報導，九龍城的永富食品公司負責人陳錦輝稱，去年中秋受社會事件影響，生意已下跌近兩、三成，今年入貨量與整體銷量再減五成。他稱，公司訂單方面，客戶較為「縮皮」，「舊年訂1000元，今年慳住訂500，仲會問有冇折頭。呢幾年來貨價貴，都無加價了，但求薄利多銷。」至於「街客」，封關多月令不少熟客流失，他期望疫情盡快回落，帶動中秋市道回升。

酒樓訂座仍慘淡

據報導，香港餐務管理協會會長楊位醒稱，過去數月，酒樓僅得一兩成生意，中秋訂座仍然慘淡，月餅銷售額也為近十年最差。食肆限聚人數未放寬至八人，預料節慶對生意幫助甚少。

報導指出，受連月封關影響，訪港旅客近乎絕跡，加上港人無法回鄉探親，拖累中秋應節月餅銷情。以往囤積大量月餅炒賣的藥房，今年幾無入貨。店員表示擔心蝕本收場，今年無就月餅入貨。網上轉售月餅情況也未見熾熱，甚至有賣家蝕讓，以近乎八折出售原價每盒約250元（港幣，下同，約32.2美元）的月餅，較往年接近500元的炒價，暴跌近60%。

報導說，往年中秋節前，藥房店面當眼處堆滿一盒盒月餅疊得高高的情景，在多區隨處可見。今年旺角、銅鑼灣等旅遊消費區，未見有藥房售賣月餅。有藥房職員表示，「今年無賣喇，都無人（旅客光顧）。入貨，過中秋又賣唔出，一定血本無歸！」