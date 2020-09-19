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內蒙古「扶貧」龍頭企業 「套路貸」詐貧戶

世界日報 / 中國新聞組／北京19日電

內蒙古蒙羊牧業公司旗下的蒙羊肉業公司（簡稱「蒙羊」），被踢爆利用貧困戶融資貸款，並以之後會分紅為由拿走貸款，但實際上蒙羊僅在事後分紅過一次，並未還貸，涉嫌「套路貸」，導致受騙貧困戶被迫負擔數萬元人民幣（下同）的債務。

澎湃新聞報導，根據中國裁判文書網公布的判決書，蒙羊案曾在4月時在內蒙古巴彥淖爾市磴口縣法院批量開庭審理、判決，被告蒙羊均敗訴。不過，直到近日，法院仍查詢不到蒙羊案判決執行的進展，該法院相關部門負責人表示，因「需要領導審批」，暫無法回應。

目前受騙的貧困戶人數不明，據報導引述一位貧困戶指定法律援助律師17日表示，他經手十五、六起控告蒙羊的案件。而根據報導查詢到的11份判決書，12名磴口縣的貧困戶中有11筆扶貧貸款均是與蒙羊簽訂協議、從中國農業銀行磴口支行申請到的，但蒙羊分紅一次後，既不分紅也不還貸。

報導指，磴口縣正在推動一種「創新金融扶貧模式」，助推產業扶貧，擴大金融扶貧覆蓋面，根據2017年的資料，縣內已發放6300萬元的扶貧貸款，其中，建檔立卡貧困戶貸款394戶，貸款1552萬元，分別占貸款總戶數和貸款總額的23.6%和24.6%。

判決書顯示，貧困戶王某等12人分別在2017年8月和11月與蒙羊簽訂了「資產收益入股合作協議」，王某等人分別於9月或11月向銀行申請了扶貧貼息貸款：農戶小額貸款5萬元。涉事貧困戶獲得貸款後，便將銀行卡交給蒙羊管理使用。至2018年4月，蒙羊向原告們支付了4000元分紅，但2019年貸款到期後，蒙羊並未依約償還本息，當年也未再分紅。

2020年4月11日，磴口縣法院判決，蒙羊應於判決生效後10天內支付原告貧困戶2019年的分紅、違約金、貧困戶代為償還的貸款本金及利息。

報導指，蒙羊自稱自治區扶貧龍頭開發企業，今年2月還被選為「國家重點龍頭企業名單」。

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