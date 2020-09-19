反制美國 大陸公布「不可靠實體清單規定」

在美國先後封殺華為、微信、TikTok等多家中國企業後，大陸商務部19日正式公布「不可靠實體清單規定」，並自公布之日起施行，以反制美國近來接連針對中國企業所採取的一系列打壓行動。

這份「規定」明確提出，大陸建立不可靠實體清單制度，主要針對下列兩類行為：

一、危害中國國家主權、安全、發展利益；

二、違反正常的市場交易原則，中斷與中國企業、其他組織或者個人的正常交易，或者對中國企業、其他組織或者個人採取歧視性措施，嚴重損害中國企業、其他組織或者個人合法權益。

規定所稱「外國實體」，包括外國企業、其他組織或者個人。

對列入不可靠實體清單的外國實體，大陸將採取下列一項或者多項措施：

一、限制或者禁止其從事與中國有關的進出口活動；

二、限制或者禁止其在中國境內投資；

三、限制或者禁止其相關人員、交通運輸工具等入境；

四、限制或者取消其相關人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格；

五、根據情節輕重給予相應數額的罰款；

六、其他必要的措施。

北京師範大學教授廖詩評指出，建立不可靠實體清單制度是中國政府一項必要的制度完善，旨在保護廣大嚴格遵守市場規則和契約精神的企業，這項制度針對的僅僅是個別外國實體的違法行為，不意味著中國政府歡迎和保護外資的立場發生改變。

對於哪些外國實體可能被列入清單？廖詩評說， 大陸有關部門會綜合評估相關外國實體行為對中國國家主權、安全、發展利益的危害程度，對中國企業、其他組織或者個人合法權益的損害程度，以及是否符合國際通行經貿規則等因素，審慎作出決定。

廖詩評指出，一旦外國實體被列入不可靠實體清單，一方面意味著「廣而告之」該實體存在不可靠風險，相關方面可從中得到警示。另一方面，被列入清單的外國實體，還應就其違法行為承擔相應後果，如可能在貿易、投資、人員及交通工具入境等方面受到限制。

廖詩評說，如果被列入清單的有關實體的違法行為能在一定期限內得到糾正，是可以考慮不採取處理措施的。

但他同時強調，中國建立不可靠實體清單制度，是要為來之不易的開放成果「保駕護航」，絕不能解讀為要封閉自身市場。