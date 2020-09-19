疫情趨緩 香港酒吧等場所有限度恢復營運

隨著疫情趨緩，香港的酒吧和卡拉OK等場所昨天有限度恢復營運。昨晚不少久困在家的市民紛紛到這些場所消費尋歡，但當局強調疫情尚未穩定，呼籲市民提高警覺。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）自年初衝擊香港至今，先後出現三波疫情，最後一波疫情自7月初爆發，期間連續10多天每天都有百宗確診病例。

港府為此再次封城，一度禁止所有場所經營，到上月底才首先允許餐館提供內用服務，並自昨天起陸續讓酒吧及卡拉OK等所有場所重新營運。

昨天起，港島灣仔和中環的酒吧區重開，入夜後人潮如湧，不少人舉杯慶祝「重生」。一些酒吧老闆向媒體說，昨晚的生意只有平常的7成，但已算不錯。

雖然港府讓所有場所重開，但同時要求他們做好防疫措施，比如每桌不能超過4人，桌子之間要保持距離等。但據報導，有個別酒吧出現每桌超過4人的違規情況。

此外，餐館至今仍然只能經營至午夜12時。代表飲食業的立法會議員張宇人要求政府進一步放寬限制，否則，香港會有許多餐館和酒吧倒閉。

對於酒吧等場所全部重開，政務司司長張建宗今早在電台節目上說，目前疫情仍未穩定，希望巿民繼續自律，減少聚集，並期望巿民保持警覺。

最近幾天，香港每天的新冠肺炎確診個案已回到單個位數，而且沒有不明源頭。另外，今天有媒體報導，有個別大學出現零星確診個案，尚待官方公布。