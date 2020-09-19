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兩岸人物／字節跳動張楠 App常勝軍

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
圖／網路資料照片
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字節跳動（中國）CEO張楠15日發出豪語，未來一年希望讓創作者收入倍增，達人民幣800億元（約新台幣3,440億元）。創業者出身的張楠其實是公司元老，和字節跳動（中國）董事長張利東、字節跳動CEO張一鳴被譽為引領公司的「三張」。

字節跳動成立八年以來，已經是一家在30個國家、180多個城市有辦公室，擁有超過6萬名員工的全球化公司，以公司旗下短視頻社交應用TikTok為例，已經連續兩年位居全球熱門移動應用（非遊戲）全年下載量榜單前五名，是目前全球最受歡迎的應用之一。

張楠透露，截至8月，抖音的日活躍用戶已經超過6億，今年1月初，抖音披露的日活躍用戶數為4億，抖音愛用者成長之迅速，由此可見。

張楠出生於1980年後，加入字節跳動之前，她是一個互聯網創業者。

2013年，張楠創業做圖片社區App，打造了一款圖片分享交流社區「圖吧」，張一鳴看到後，很喜歡這種社區模式。沒過多久，張楠的公司便被張一鳴收購，開始負責字節跳動首個使用者破億的產品「內涵段子」。

張楠帶領團隊加入字節跳動後，2016年4月至9月，字節跳動先後推出三款短視頻App，分別是火山小視頻、西瓜視頻、抖音。

被內部員工形容為「大姐姐」的張楠，帶領藝術院校的學生營運，甚至還給用戶送蛋糕、解題，最終受到年輕人的喜愛。

2018年，張楠被任命為抖音CEO兼公司市場品牌負責人，全面負責抖音、火山、市場品牌等業務，在異常激烈的競爭環境中，抖音成為大陸最受歡迎的短視頻產品。

此外，張楠還引領公司的相機業務，帶領團隊研發出輕顏、剪映等廣受歡迎的新產品。今年3月，剪映已經是大陸最大的移動視頻編輯工具。

在掌管抖音期間，張楠和團隊透過簽約創作者、社交媒體營運等綜合方式，使抖音斬獲一輪又一輪的用戶增長。

今年3月，在字節跳動成立八周年之際，張楠升任字節跳動（中國）CEO，身為中國大陸業務總負責人，她全面協調公司大陸業務的產品、營運、市場和內容合作，包括今日頭條、抖音、西瓜視頻、搜索等業務和產品。

儘管字節跳動不斷面對美國官方的打壓，創業者出身的張楠仍在第二屆抖音創作者大會上發出豪語，未來一年希望讓創作者收入倍增，達人民幣800億元（約新台幣3,440億元）。

抖音 創業 人民幣 社交

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