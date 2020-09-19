兩岸人物／馬上消金董座趙國慶 超級工作狂

消費金融日漸成為大陸內需增長主力，總部在重慶市的馬上消費金融公司，成立僅五年，有望成為第一家登陸A股的持牌消費金融公司。馬上消費創始人、董事長趙國慶是個十足工作狂，專注金融科技研發，他認為，消費金融行業未來走向開放生態。

界面新聞報導，重慶銀保監局日前同意馬上金融A股上市申請。馬上消費金融公司成立於2015年5月，為消費分期和信用貸款平台，用戶突破1億，註冊資本達人民幣40億元。是一家持有消費金融牌照的科技驅動型金融機構。

馬上消費金融至今累計發放貸款逾人民幣4,000億元，累計納稅近人民幣30億元，自主研發技術超過800套，申請專利超過220件。

第一大股東重慶百貨為A股上市公司，持股31%，趙國慶兼任重慶百貨總經理。另外三大股東為，中關村科金技術公司、物美科技集團、重慶銀行，持股比分別為29.5%、17.2%、15.5%。

趙國慶稱，馬上金融上市，有利於拉動內需，協助大陸雙循環、內循環戰略實施；有利於踐行普惠金融，促進消費升級；有利於服務實體經濟，支持供給側改革，有利於加快重慶建成內陸國際金融中心。

回憶創業初期，趙國慶在辦公室睡覺1,000天，飛過無數次的紅眼航班，創業至今，仍然保持每天工作20個小時以上。不僅住在辦公室，他也沒有司機，會堅持坐經濟艙，他的團隊、每一個人也是這麼做的，盡可能的節約每一分運營成本，降低成本讓利用戶、激勵員工和團隊，用實際行動倡導公司價值觀。

騰訊網報導，相比於消費金融公司，馬上金融自身科技實力較強，在持牌消費公司中屬於領先水平，並在五年內站穩腳跟，居行業前段班。公司自成立之初的全部技術系統都是自主研發，所有核心技術的自主權都掌握在自己手中不外包，包括獲客、風控、客服、貸後等能力。

馬上金融實現服務的線上化，平均每3秒審批一單，降低用戶時間成本。公司自主研發的刷臉支付技術已經輸出給重慶百貨並上線應用，消費者只需要完成用戶支付註冊並實名認證、開通綁定微信免密支付完成限額和密碼設置。