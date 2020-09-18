螞蟻集團A股上市獲通過！從遞交招股書算起只花25天

很可能創近年來全球最大規模IPO的螞蟻科技集團今（18）日獲得通過，從8月25日遞交上市招股書至今，螞蟻集團只花了25天。

澎湃新聞報導，上海證券交易所科創板股票上市委員會今召開會議，同意螞蟻科技集團發行上市（首發）。

上交所於8月25日受理螞蟻集團科創板上市申請，隨後就相關問題對螞蟻進行問詢。根據9月7日公布的問詢函回復，螞蟻共被問及6大類21個問題，涵蓋發行人股權結構及董監高基本情況、發行人業務、公司治理與獨立性、財務會計資訊與管理層分析、重大事項提示和風險因素等。

9月9日上交所披露螞蟻對第二輪問詢回復，螞蟻提交的32頁回復內容，包括對監管政策、市場競爭情況等5個問題的答覆。

根據相關的上市流程，上交所上市委員會審核通過之後，下一步將報送證監會註冊，證監會同意註冊後即可啟動上市發行。

招股檔顯示，螞蟻集團這次A股發行、H股首次公開發行中，發行的新股數量合計不低於A股和H股發行後總股本的10%。本次A股發行和H股發行後總股本不低於3003897萬股。

儘管每股發行價格和目標估值尚未確定，但市場普遍相信，螞蟻將很大機率創近年來全球最大規模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時，其估值已經預計達1,500億美元。

今年上半年，螞蟻集團的營收達725.28億元，年增逾38%。同時，螞蟻集團今年上半年的淨利，已經超過2019年全年。招股書顯示，螞蟻集團2019年淨利為人民幣180.7億元，今年上半年已經達219.23億元。

阿里巴巴創辦人馬雲透過杭州雲鉑控制的杭州君瀚及杭州君澳，間接控制螞蟻集團50.5177%的股份，為實際控制人。在外部股東中，占股最大的是大陸全國社保基金。