學者：香港失業率 年底恐飆上7%

香港公布最新失業率維持不變，就業不足率則升上2003年SARS之後的高位，零售、住宿及膳食服務業失業率升至10.9%，亦是SARS後的高位。學者說失業率「未見頂」，預計年底會升至7%。

香港政府公布最新失業率，維持6.1%，就業不足率則上升0.3個百分點至3.8%。失業人數增加5800人，至24萬8300人。與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業失業率升至10.9%，為SARS後的高位，就業不足率升到5.9%，其中餐飲服務活動業失業率高企在14.4%，就業不足率則為8.3%。建造業失業率同樣在11.1%高位，多個其他行業的就業不足情況惡化，尤其在運輸業、保險業以及教育業。

港府勞工及福利局局長羅致光說，香港本地第三波疫情在7、8月廣泛干擾經濟活動，即使保就業計畫提供支援作用，但勞工市場仍然嚴峻。全球疫情仍在反覆上升，整體經濟狀況依然疲弱，勞工市場在短期內仍將面對壓力，政府會繼續密切留意相關情況，並會在必要時推出應對措施。

星展銀行香港經濟師謝家曦說，數字反映有公司未倒閉，但減少開店或辦公時間，同時保留員工，雖然失業人數未有大增，但員工工作時數卻大減。

消費、餐飲相關行業失業率上升勢頭仍然持續，加上正處於大學畢業期，大學畢業生求職難度大增，令失業人數持續上升。

他預計，若疫情不再惡化，失業率在未來兩至三個月或會持平，若旅客不能來港刺激本地消費，失業率在年底或會升至7%。

失業率留在高位，香港沒有失業就濟，失業者領取綜合援助金個案大增。香港社會福利署說，失業類別個案增幅較大，有1萬8000多宗，較7月份增加390宗，升幅為2.1%，比去年同期大幅增加約57.3%。

另據晴報報導，中大商學院高級講師李兆波認為，保就業計畫發揮作用，但第三波疫情影響仍未完全浮現，失業率在年底或升至7%，料屆時不少企業都要裁員「做靚盤數」。他稱，失業率不會高於SARS時的8.5%，但實際上保就業未能針對各行各業設彈性資助額，且雇主已了解「遊戲規則」，以扣薪等方法避過計畫的限制，實際只將失業問題，變為就業不足問題。

李兆波稱，經濟長遠要陸路邊境重開才有改善，而政府可減差餉以鼓勵業主減租，更極端或要考慮立法暫時禁止追租，留待疫情後補交。

另工聯會本月中訪問近1500名市民，當中74%受訪者表示工作受影響，當中四成要停工或放無薪假，另整體有逾三成完全無收入。社署數字顯示，8月份領取失業綜援按月多2.1個百分點，整體有近1.9萬宗。