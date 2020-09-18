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習近平：關鍵核心技術須牢牢掌握在自己手裡
在台積電等國際科技大廠15日正式「斷供」華為後，據新華社報導，中共中央總書記習近平17日在湖南省長沙市考察時強調，「關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裡。」
習近平是在長沙山河智能裝備股份有限公司視察時，在聽到公司介紹說已成功研發200多種具有自主知識產權和核心競爭力的裝備產品後做上述表示。
習近平說，「創新是企業經營最重要的品質，也是今後我們爬坡過坎必須要做到的。關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裡。」
山河智能裝備股份有限公司成立於1999，總部位於長沙 ，主要製造各類挖土機等挖掘設備 。
大陸中央電視台早前在《新聞聯播》中也報導，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正9月14日至15日在湖北省武漢市調研。韓正特別前往華為武漢基地、長江存儲等企業，考察矽光晶片、存儲晶片等研發生產情況。
報導稱，韓正當時表示，要加大新技術、新產品商業化應用力度，提升產業整合水平，集中力量攻克「卡脖子」技術，增強關鍵基礎材料自主保障能力。
中國科學院院長白春禮16日出席國務院新聞辦公室舉行的記者會時也提出，將把美國「卡脖子」的清單變成中科院科研任務清單進行布局，在光刻機、高端晶片等方面，集結精銳力量組織系統攻關，以有效解決一批「卡脖子」問題。
針對川普政府對大陸採取一系列高科技封鎖措施，微軟公司創辦人比爾·蓋茨在接受彭博社訪問時表示，不賣晶片給中國，就意味著美國將失去一批高薪工作，並促使中國加速晶片自給自足。他反問，「這樣做真的會有好處嗎？」
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