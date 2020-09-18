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陸油氣基礎設施擬開放
大陸國務院總理李克強昨（17）日主持召開國務院常務會議，決定持續放寬市場准入，加快電網企業剝離裝備製造等競爭性業務，並推動油氣基礎設施向各種所有制企業公平開放。
中國政府網披露，為提升「獲得電力」服務水準，會議確定全面推廣居民和小微企業低壓用電報裝「零上門、零審批、零投資」，今年底前在全國實現用電報裝業務線上辦理，將居民用戶和實行「三零」服務的低壓非居民使用者，全過程辦電時間分別壓減至5個和25個工作日內，其他用戶辦電時間也大幅壓縮。
會議決定，2022年底前，實現居民和低壓用戶用電報裝「三零」服務全覆蓋，其中非居民用戶辦電時間減至15個工作日內。上述措施三年累計可為小微企業節省投資約人民幣1,300億元。
會議指出，要進一步為民營企業發展創造公平競爭環境，帶動擴大就業。持續放寬市場准入，加快電網企業剝離裝備製造等競爭性業務，推動油氣基礎設施向各種所有制企業公平開放。
會議還決定，支持民企參與重大鐵路項目建設和客貨站場開發經營，推動國家重大科研基礎設施進一步向民企開放，加快對民企的國家企業技術中心認定。
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