快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸油氣基礎設施擬開放

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨（17）日主持召開國務院常務會議，決定持續放寬市場准入，加快電網企業剝離裝備製造等競爭性業務，並推動油氣基礎設施向各種所有制企業公平開放。

中國政府網披露，為提升「獲得電力」服務水準，會議確定全面推廣居民和小微企業低壓用電報裝「零上門、零審批、零投資」，今年底前在全國實現用電報裝業務線上辦理，將居民用戶和實行「三零」服務的低壓非居民使用者，全過程辦電時間分別壓減至5個和25個工作日內，其他用戶辦電時間也大幅壓縮。

會議決定，2022年底前，實現居民和低壓用戶用電報裝「三零」服務全覆蓋，其中非居民用戶辦電時間減至15個工作日內。上述措施三年累計可為小微企業節省投資約人民幣1,300億元。

會議指出，要進一步為民營企業發展創造公平競爭環境，帶動擴大就業。持續放寬市場准入，加快電網企業剝離裝備製造等競爭性業務，推動油氣基礎設施向各種所有制企業公平開放。

會議還決定，支持民企參與重大鐵路項目建設和客貨站場開發經營，推動國家重大科研基礎設施進一步向民企開放，加快對民企的國家企業技術中心認定。

國務院 人民幣

延伸閱讀

教廷盼設中國代表處

「項莊舞劍，意在沛公」是中共陳兵東沙海域的政治考量

李克強：中國醫師精力多用在寫論文 少臨床實踐

直接掌控公安？習近平向警隊授旗 李克強沒出席

相關新聞

小米：要用百人創2,600億產值

在北京亦莊的智慧工廠一期已投產後，小米集團董事長雷軍表示，目前正在計劃智慧工廠二期。未來一旦建成投產，一個工廠只需100...

陸房市加溫 調控力道升級

大陸房市升溫引發房市調控政策加碼，短短三個月內，已有超過24城市發布累計30次房市調控政策。業界人士分析，本輪房地產調控...

內蒙古「扶貧」龍頭企業 「套路貸」詐貧戶

內蒙古蒙羊牧業公司旗下的蒙羊肉業公司（簡稱「蒙羊」），被踢爆利用貧困戶融資貸款，並以之後會分紅為由拿走貸款，但實際上蒙羊僅在事後分紅過一次，並未還貸，涉嫌「套路貸」，導致受騙貧困戶被迫負擔數萬元人民幣（下同）的債務。

反制美國 大陸公布「不可靠實體清單規定」

在美國先後封殺華為、微信、TikTok等多家中國企業後，大陸商務部19日正式公布「不可靠實體清單規定」，並自公布之日起施...

搭火箭出國？大陸計劃25年後實現1小時全球抵達

未來出國或許有機會1小時就抵達世界任何角落。據新華社報導，中國科學院院士、中國航天科技集團有限公司科技委主任包為民表示，...

字節跳動張楠 App常勝軍

字節跳動（中國）CEO張楠15日發出豪語，未來一年希望讓創作者收入倍增，達人民幣800億元（約新台幣3,440億元）。創業者出身的張楠其實是公司元老，和字節跳動（中國）董事長張利東、字節跳動CEO張一鳴被譽為引領公司的「三張」。

馬上消金董座趙國慶 超級工作狂

消費金融日漸成為大陸內需增長主力，總部在重慶市的馬上消費金融公司，成立僅五年，有望成為第一家登陸A股的持牌消費金融公司。馬上消費創始人、董事長趙國慶是個十足工作狂，專注金融科技研發，他認為，消費金融行業未來走向開放生態。

京東健康本月提交香港IPO，籌資10億美元

京東旗下在線保健部門「京東健康」傳本月向港交所提交IPO（首次公開招股）申請，至少融資10億美元。

大陸學者：江蘇下周大規模臨床試驗

大陸軍事科學院生物工程研究所所長陳薇18日表示，病毒變異對新冠疫苗效率的影響是微乎其微，下星期在江蘇泰州將展開55歲以上...

藍紹敏從蘇州市委書記升任貴州省副書記

接「GDP第一地級市」一年 藍紹敏從蘇州市委書記升任貴州省副書記

學者：香港失業率 年底恐飆上7%

香港公布最新失業率維持不變，就業不足率則升上2003年SARS之後的高位，零售、住宿及膳食服務業失業率升至10.9%，亦是SARS後的高位。學者說失業率「未見頂」，預計年底會升至7%。

習近平：關鍵核心技術須牢牢掌握在自己手裡

在台積電等國際科技大廠15日正式「斷供」華為後，據新華社報導，中共中央總書記習近平17日在湖南省長沙市考察時強調，「關鍵...

熱門新聞

胡錫進：若台美建立國家間實質關係 將武統台灣

美國封殺微信、TikTok 陸商務部：將採必要措施

三禁政策下 我2000人赴海峽論壇

陸專家：可隨時將對台演習轉為軍事行動

反制美國 大陸公布「不可靠實體清單規定」

陸在台海展開實戰演練 陸外交部：以台制華死路一條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。