阿里推雲電腦 攻企業商機

阿里巴巴昨（17）日舉行年度開發者大會「雲棲大會2020」並發布多項新產品，其中，阿里雲推出首部雲電腦「無影」，只有名片夾大小的「無影」只要接上螢幕連上網路，就可使用阿里雲的超級電腦各項功能，並按訂購模式或實際雲端使用量收費。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，雲電腦能協助大眾隨時使用強大的運算能力，以便用戶執行一些通常需要尖端和高階電腦處理的複雜工作，如影片剪接、動畫渲染、軟體開發及線上客服等，這些現在都能在手掌大小的雲電腦上完成。

雲電腦「無影」能將一部高畫質動畫的呈像時間，從傳統電腦所需的90分鐘大幅縮減至10分鐘，雲電腦沒主機沒硬碟，根本不會中毒，且資料保存在雲端，享有數據中心等級的安全防護。

用戶可購買並使用Linux和Windows在內的眾多授權辦公軟體，將率先打入企業市場，適用於個人消費者的型號將緊接推出。

阿里雲推出配送機器人「小蠻驢」。阿里巴巴／提供

阿里雲同時推出用於實現「最後一哩」運送的自動物流機器人「小蠻驢」。

張建鋒指出，隨著逐漸邁向數位化的世代，預期新零售和服務業的迅速發展將帶動快遞需求激增，集團多年來一直致力投資物流機器人在內的智慧物流範圍創新，所推出的最新移動運送機器人，將支持阿里巴巴物流平台菜鳥，在社區、校園和辦公園區提供服務。

運送機器人由阿里巴巴達摩院開發，每程可送遞多達50個包裹，充電一次可覆蓋約100公里。阿里預計，「小蠻驢」每天可於指定社區或校園內送遞多達500個包裹，應對「最後一哩」快遞不斷增長的需求。

隨著線上購物發展蓬勃，目前大陸每天送遞的包裹量高達2億件，並預期於未來幾年增至10億件。

阿里巴巴表示，「小蠻驢」可自行規劃路線，保證送遞效率。憑藉專有的高畫質定位技術，即使在微弱甚或沒有全球定位系統信號的情況下，機器人也可如常運行。

利用達摩院自主研發的異構計算平台、三維點雲語義分割技術和深度學習，「小蠻驢」可識別障礙物，及提前數秒就可預測到行人和車輛移動，提升人機安全。