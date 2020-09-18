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短影音平台二哥 將赴港上市

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導

抖音最大勁敵、大陸第二大短影音平台─快手昨（17）日傳出將赴港上市，估值50億美元，最快在10月底提交上市申請，爭取明年1月掛牌。

公司背後股東包括騰訊、阿里旗下雲鋒基金、淡馬錫等。

快手的業務主要集中在大陸，其海外版Zynn短視頻應用的下載量近月在美國激增，主因在美國總統川普對TikTok的禁令下，美國年輕人尋找其他替代應用App。

彭博引述消息稱，快手已聘請美國銀行、華興資本和摩根士丹利負責IPO，力拚在10月底提交上市申請。由於討論尚處於初期階段，發行規模和發行時間等細節可能仍會變動。對此，快手不予置評。

2011年GIF快手誕生，公司轉型短視頻社交平台，2014年改名快手，2016年用戶突破3億，2018年快手全資收購彈幕網Acfun。如今快手在業界僅次於抖音，雙雄瓜分大陸短視頻市場。CBNData數據統計，截至上半年，快手App的月活躍用戶為4.3億，而抖音的月活躍用戶超過5億。

快手官方數據顯示，30歲以下用戶比率超過70%，快手直播日活躍用戶1.7億，遊戲短視頻日活躍用戶超過9,000萬。

快手是字節跳動旗下抖音的最大對手，先是在小城市和農村聚集人氣，把收玉米、吃麵等日常生活搬到快手直播，後來內容從遊戲到對嘴唱歌等多元化。但由於字節跳動對算法的精準掌握，在人氣上超越快手。

快手的收入多數來自用戶對主播的打賞抽成，且正逐漸擴展到廣告和電商領域。快手與京東達成合作協議，用戶可以在快手小店直接購買京東自營商品。

界面新聞報導，2019年快手收入人民幣500億元，其中，光是直播收入人民幣300億元，遊戲、電商等其他業務收入為人民幣幾十億元。

數輪融資下來，快手背後股東包括騰訊、博裕資本、雲鋒基金、淡馬錫以及紅杉資本等。

第一財經分析，快手的高估值主要依賴於其快速發展的高盈利電商業務。快手電商稱，8月訂單量超過5億單。過去12個月，快手電商累計訂單總量排在淘寶天貓、京東、拼多多之後，位列電商行業第四。快手電商還披露其日活已超過1億。

電商 抖音 直播

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