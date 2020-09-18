自製概念機種 衝擊台鏈

小米深度參與製造，智慧工廠進入第二期興建計畫，過去小米手機主要委由鴻海集團的富智康、英業達旗下的英華達代工生產，隨小米智慧工廠的產能提升，預料未來在超高階旗艦或折疊機等概念機種，小米將不假手代工廠。

小米日前在慶祝10周年推出小米10至尊紀念版手機時，即藉由這款手機，宣布小米智慧工廠加入製造行列。除了委由富智康生產，其中小米10至尊紀念機透明版，則是小米智慧工廠的首個量產超高階機型。

小米強調，小米在製造領域布局的是「製造業的製造業」，而在手機製造領域，仍會繼續與代工夥伴廣泛合作。

對於智慧工廠與代工廠的產能配置，小米董事長雷軍曾表示，小米在繼續和代工廠真誠合作的基礎上，將會深度參與製造業。小米在台供應鏈除了富智康、英業達，還包括友達、聯發科、新鉅科等。

業者研判，由於小米在全球智慧手機市占率持續提升，仍然需要與代工廠合作，以維持其高性價比的特色。至於在充滿更多「黑科技」的超高階旗艦，因涉及更多商業機密與專利，則由智慧工廠生產。

據了解，小米第一期智慧工廠總建築面積1.86萬平方公尺，總投資金額人民幣6億元（約新台幣26億元），可實現從全廠生產管理過程、機械加工過程和包裝儲運過程的全程自動化無人生產。

小米智慧工廠除了作為小米高科技旗艦專用生產線，也在新工藝開發試產、專案預先研發、頂尖標準工藝輸出、自動化組裝研發著重發展，可以說是小米高科技產品試驗田。