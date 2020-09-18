小米：要用百人創2,600億產值

在北京亦莊的智慧工廠一期已投產後，小米集團董事長雷軍表示，目前正在計劃智慧工廠二期。未來一旦建成投產，一個工廠只需100個人就能實現年產值人民幣600億元（新台幣2,610億元）。

新浪財經報導，雷軍昨（17）日在北京參加2020中關村論壇上指出，除了上料、下料的過程，產線上一個人也沒有，自建智慧工廠並不是代表小米要自己做製造，而是希望透過該工廠為更多高階裝備提供場景、完整的解決方案。

談到為什麼要建小米智慧工廠，他表示原因有三，一是小米要做一個全自動化工廠；二是對小米來說，這本質上是一個超大規模的實驗室；三是幫助小米研發足夠多的設備。

雷軍說，因為小米的模式是委外代工，很多人理解代工模式就是小米什麼都不幹，只要交給工廠生產就行了，其實，這是一個天大的誤解，小米決定賦能整個製造業，小米三年前就開始選擇做高端裝備作為突破口，為整個高端製造業注入互聯網基因。

雷軍再提小米三大鐵律，第一以技術為本，創業之初八位合夥人全部有技術背景，小米在技術上的投入可能超出大家的想像；第二永遠堅持性價比，定價永遠是厚道的；第三是做最酷的產品。雷軍稱小米今年科技研發投入超過人民幣100億元（約新台幣435億元），是科創板所有上市公司研發成本總和的一半。

雷軍透露，除了貼片機，智慧工廠的所有生產設備均由小米自行研發或由小米投資的公司研發。

雷軍表示，小米不能自己做整體的製造，過去三年，小米選擇做高階裝備，並以此作為突破口。三年時間共投資孵化超過100家智慧設備公司，同時成立人民幣120億元（約新台幣522億元）的產業基金，為整個高階製造業注入互聯網的基因、資源和活力。

目前，小米位於亦莊的智慧工廠占地1萬8,600平方公尺，配備一條「從生產管理到機器加工，包裝和存儲」的全過程自動化生產線 ，全部採用自動化生產，甚至不用開燈，號稱每年能生產逾百萬支智慧手機。

小米已將該設施專用於製造高階智慧手機，此外該工廠不僅是工廠還是小米的實驗室，用於測試尖端材料、新技術和新產品的研發。