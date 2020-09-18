9月車市銷量看增8%

內蒙古蒙羊牧業公司旗下的蒙羊肉業公司（簡稱「蒙羊」），被踢爆利用貧困戶融資貸款，並以之後會分紅為由拿走貸款，但實際上蒙羊僅在事後分紅過一次，並未還貸，涉嫌「套路貸」，導致受騙貧困戶被迫負擔數萬元人民幣（下同）的債務。

2020-09-19 14:41