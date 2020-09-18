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台資福立旺 將登科創板

經濟日報 / 特派記者戴瑞芬／上海17日電

昆山台資電子業又有一家要上A股市場敲鐘，上海證券交易所17日審查通過福立旺精密機電上市申請，將登板科創板。

福立旺也將是江蘇省首家科創板掛牌上市的台資企業。

福立旺精密機電2016年12月已登板大陸全國中小企業股份轉讓系統（新三板），這次更上一層樓，敲開A股主板大門，科創板上市企業是大陸面向世界科技前沿、符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業。

福立旺主營業務為精密金屬零部件，應用領域包括3C、汽車及電動工具。福立旺擬公開發行股票數量不超過4,335萬股，占發行後總股本的比率不低於25%，計劃募資約人民幣5.5億元。

募集資金主要用於精密金屬零部件智能製造中心項目（人民幣3.4億元）、研發中心項目（人民幣0.5億元）、補充流動資金（人民幣1.5億元）。

據中金在線報導，福立旺在金屬精密成型工藝和生產製造上，掌握多項核心技術，包括高精密性異型簧成型技術、耐疲勞卷簧高效成型及檢測技術、高穩定性精密拉簧、壓簧、扭簧成型及檢測技術、高精密金屬射出成型控制技術、高精密車銑復合加工技術等11項核心技術。

福立旺應用核心技術，為客戶提供精密度高、穩定性強的定製化精密金屬零部件。例如，應用高精密性異型簧成型技術，可以控制折角公差在1°以內，產品合格直通率達到99%以上，已成功為蘋果AirPods Pro耳機提供精密異型卡簧零件。

應用耐疲勞卷簧高效成型及檢測技術的馬達彈簧、天窗捲陽簾彈簧等產品的耐疲勞極限超過3萬次，已在奔馳、寶馬、奧迪、大眾、通用等中高端車型中應用。

另外，據中金在線報導，從股權結搆來看，福立旺的實控人為一家三口，即許惠鈞、洪水錦、許雅筑。

由於科創板盈利企業的平均市盈率為104倍，以福立旺2019年淨利潤人民幣1億元計算，則福立旺的估值可能為人民幣112億元。而福立旺2019年6月增資時的估值為人民幣12.8億元，考慮稀釋作用後的增值率高達552%。

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