大陸國家統計局付凌暉說，近期房地產的回暖，有前期疫情中一些壓抑性需求釋放的因素，也有金融增加對實體經濟支持力度的原因，官方引導市場利率下行，中長期利率降低，客觀上也降低一些購房者負擔，這也有利於整個房地產市場的恢復。

大陸國家統計局數據顯示，1-8月份商品房銷售額金額約人民幣9兆6,943億元，年增1.6%，1-7月份為下降2.1%。商品房銷售額增速也實現今年首次轉正。

另外，8月份商品住宅銷售價格穩中略漲，70個大中城市房地產市場運行總體平穩，價格較去年同期上漲4.8%。

付凌暉認為，隨著經濟的恢復，房地產出現了回暖態勢，前八個月商品房銷售額增速已經轉正，銷售面積降幅也在收窄，但總的來看，無論投資還是銷售狀況來講，仍然處於比較低的水平，並沒有恢復到正常的狀態。未來中國房市隨多主體供應、多渠道保障等住房制度完善，仍能保持總體穩定。

事實上，今年來，人行、住建部曾在多個場合提及「堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，並對房企訂出三道紅線，要求房企降低負債，導致房企有加速回籠資金的壓力。