陸房市加溫 調控力道升級
大陸房市升溫引發房市調控政策加碼，短短三個月內，已有超過24城市發布累計30次房市調控政策。業界人士分析，本輪房地產調控大部分城市的政策力度有限，調控力度難以全面抑制市場上行，預料「金九銀十」房價將繼續上漲，但漲幅放緩。
中新經緯報導，成都14日推出「房產新政15條」，成為從7月開始第24個發布調控政策的城市。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此一政策對於成都房地產市場有積極作用，有助於防範「快進快出」的炒房行為。
值得注意的是，在這一輪調控背後，公開報導顯示，成都今年已被約談兩次。近一個多月以來，除了成都，常州、瀋陽、杭州、南京、寧波、深圳等多個城市相繼發布穩定土地市場、升級房地產調控措施。
中原地產首席分析師張大偉指出，這些地區多集中於長三角、珠三角地區，深圳、東莞等房價上漲過快的城市，是此輪調控升級的典型城市。
中原地產研究中心統計數據顯示，從7月開始，已經有超過24個城市發布30次調控收緊政策。張大偉直言，調控收緊已經難免，今年上半年房地產調控最寬鬆的時候過去了，7至8月調控政策風向轉變，出現收緊趨勢，預計後續最起碼有超過30個城市會推出房地產收緊政策。此外，數據也顯示，8月大陸全國房地產調控次數為32次，年內調控政策次數高達368次，與2019年1至8月的367次持平。
對於即將進入第4季，調控是否會愈來愈嚴？「金九銀十」房價還會不會漲的問題，嚴躍進表示，今年房地產市場依然有放鬆，不過確實有部分熱點城市收緊購房政策，絕大多數城市市場相對還是穩定的，處於復甦的階段。從政策主流來說，更多的還是創造更好的經商環境，而一些政策收緊城市，與其房價上漲過快有關。
張大偉也認為，本輪房地產調控政策大部分城市的政策力度有限，包括成都等房價明顯上漲城市，調控力度難以全面抑制市場上行。
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