陸房市加溫 調控力道升級

【財經】2月中國樓市“暫停” 新房價格環比上漲城市創57個月新低（配文）3月16日，工人在福建省福州市的一處建築工地上作業。當天，中國國家統計局發佈的數據顯示，2月份，70個大中城市中，21個城市新建商品住房價格環比上漲，26個城市環比持平，23個城市新房價格環比下跌。當月，房價環比上漲的城市數量明顯減少，1月份這一數據為41個。2月份受疫情影響，70個大中城市中，新房價格環比上漲的城市數量大幅下降，創下自2015年6月份以來的57個月來新低。 中新社發 呂明 攝 大陸房市升溫引發房市調控政策加碼，短短三個月內，已有超過24城市發布累計30次房市調控政策。業界人士分析，本輪房地產調控大部分城市的政策力度有限，調控力度難以全面抑制市場上行，預料「金九銀十」房價將繼續上漲，但漲幅放緩。

中新經緯報導，成都14日推出「房產新政15條」，成為從7月開始第24個發布調控政策的城市。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此一政策對於成都房地產市場有積極作用，有助於防範「快進快出」的炒房行為。

值得注意的是，在這一輪調控背後，公開報導顯示，成都今年已被約談兩次。近一個多月以來，除了成都，常州、瀋陽、杭州、南京、寧波、深圳等多個城市相繼發布穩定土地市場、升級房地產調控措施。

中原地產首席分析師張大偉指出，這些地區多集中於長三角、珠三角地區，深圳、東莞等房價上漲過快的城市，是此輪調控升級的典型城市。

中原地產研究中心統計數據顯示，從7月開始，已經有超過24個城市發布30次調控收緊政策。張大偉直言，調控收緊已經難免，今年上半年房地產調控最寬鬆的時候過去了，7至8月調控政策風向轉變，出現收緊趨勢，預計後續最起碼有超過30個城市會推出房地產收緊政策。此外，數據也顯示，8月大陸全國房地產調控次數為32次，年內調控政策次數高達368次，與2019年1至8月的367次持平。

對於即將進入第4季，調控是否會愈來愈嚴？「金九銀十」房價還會不會漲的問題，嚴躍進表示，今年房地產市場依然有放鬆，不過確實有部分熱點城市收緊購房政策，絕大多數城市市場相對還是穩定的，處於復甦的階段。從政策主流來說，更多的還是創造更好的經商環境，而一些政策收緊城市，與其房價上漲過快有關。

張大偉也認為，本輪房地產調控政策大部分城市的政策力度有限，包括成都等房價明顯上漲城市，調控力度難以全面抑制市場上行。