快訊

美禁售芯片…比爾蓋茲：逼中國自給自足 真有好處嗎？

懷孕房仲帶人看房 竟遭房客男友持利剪猛刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸房市加溫 調控力道升級

經濟日報 / 記者李仲維/綜合報導

【財經】2月中國樓市“暫停” 新房價格環比上漲城市創57個月新低（配文）3月16日，工人在福建省福州市的一處建築工地上作業。當天，中國國家統計局發佈的數據顯示，2月份，70個大中城市中，21個城市新建商品住房價格環比上漲，26個城市環比持平，23個城市新房價格環比下跌。當月，房價環比上漲的城市數量明顯減少，1月份這一數據為41個。2月份受疫情影響，70個大中城市中，新房價格環比上漲的城市數量大幅下降，創下自2015年6月份以來的57個月來新低。 中新社發 呂明 攝
【財經】2月中國樓市“暫停” 新房價格環比上漲城市創57個月新低（配文）3月16日，工人在福建省福州市的一處建築工地上作業。當天，中國國家統計局發佈的數據顯示，2月份，70個大中城市中，21個城市新建商品住房價格環比上漲，26個城市環比持平，23個城市新房價格環比下跌。當月，房價環比上漲的城市數量明顯減少，1月份這一數據為41個。2月份受疫情影響，70個大中城市中，新房價格環比上漲的城市數量大幅下降，創下自2015年6月份以來的57個月來新低。 中新社發 呂明 攝
大陸房市升溫引發房市調控政策加碼，短短三個月內，已有超過24城市發布累計30次房市調控政策。業界人士分析，本輪房地產調控大部分城市的政策力度有限，調控力度難以全面抑制市場上行，預料「金九銀十」房價將繼續上漲，但漲幅放緩。

中新經緯報導，成都14日推出「房產新政15條」，成為從7月開始第24個發布調控政策的城市。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，此一政策對於成都房地產市場有積極作用，有助於防範「快進快出」的炒房行為。

值得注意的是，在這一輪調控背後，公開報導顯示，成都今年已被約談兩次。近一個多月以來，除了成都，常州、瀋陽、杭州、南京、寧波、深圳等多個城市相繼發布穩定土地市場、升級房地產調控措施。

中原地產首席分析師張大偉指出，這些地區多集中於長三角、珠三角地區，深圳、東莞等房價上漲過快的城市，是此輪調控升級的典型城市。

中原地產研究中心統計數據顯示，從7月開始，已經有超過24個城市發布30次調控收緊政策。張大偉直言，調控收緊已經難免，今年上半年房地產調控最寬鬆的時候過去了，7至8月調控政策風向轉變，出現收緊趨勢，預計後續最起碼有超過30個城市會推出房地產收緊政策。此外，數據也顯示，8月大陸全國房地產調控次數為32次，年內調控政策次數高達368次，與2019年1至8月的367次持平。

對於即將進入第4季，調控是否會愈來愈嚴？「金九銀十」房價還會不會漲的問題，嚴躍進表示，今年房地產市場依然有放鬆，不過確實有部分熱點城市收緊購房政策，絕大多數城市市場相對還是穩定的，處於復甦的階段。從政策主流來說，更多的還是創造更好的經商環境，而一些政策收緊城市，與其房價上漲過快有關。

張大偉也認為，本輪房地產調控政策大部分城市的政策力度有限，包括成都等房價明顯上漲城市，調控力度難以全面抑制市場上行。

房地產 房價

延伸閱讀

Audi RS6、RS7與RS Q8車主注意！MTM千匹馬力套件來了！

全新純電轎跑BMW i4準備投產　慕尼黑工廠升級完成！

TAG Heuer讓Carrera計時碼表升級 各種場合造型都百搭

康全利基產品一砲而紅 家用網路升級「五線道」

相關新聞

小米：要用百人創2,600億產值

在北京亦莊的智慧工廠一期已投產後，小米集團董事長雷軍表示，目前正在計劃智慧工廠二期。未來一旦建成投產，一個工廠只需100...

陸房市加溫 調控力道升級

大陸房市升溫引發房市調控政策加碼，短短三個月內，已有超過24城市發布累計30次房市調控政策。業界人士分析，本輪房地產調控...

內蒙古「扶貧」龍頭企業 「套路貸」詐貧戶

內蒙古蒙羊牧業公司旗下的蒙羊肉業公司（簡稱「蒙羊」），被踢爆利用貧困戶融資貸款，並以之後會分紅為由拿走貸款，但實際上蒙羊僅在事後分紅過一次，並未還貸，涉嫌「套路貸」，導致受騙貧困戶被迫負擔數萬元人民幣（下同）的債務。

反制美國 大陸公布「不可靠實體清單規定」

在美國先後封殺華為、微信、TikTok等多家中國企業後，大陸商務部19日正式公布「不可靠實體清單規定」，並自公布之日起施...

搭火箭出國？大陸計劃25年後實現1小時全球抵達

未來出國或許有機會1小時就抵達世界任何角落。據新華社報導，中國科學院院士、中國航天科技集團有限公司科技委主任包為民表示，...

字節跳動張楠 App常勝軍

字節跳動（中國）CEO張楠15日發出豪語，未來一年希望讓創作者收入倍增，達人民幣800億元（約新台幣3,440億元）。創業者出身的張楠其實是公司元老，和字節跳動（中國）董事長張利東、字節跳動CEO張一鳴被譽為引領公司的「三張」。

馬上消金董座趙國慶 超級工作狂

消費金融日漸成為大陸內需增長主力，總部在重慶市的馬上消費金融公司，成立僅五年，有望成為第一家登陸A股的持牌消費金融公司。馬上消費創始人、董事長趙國慶是個十足工作狂，專注金融科技研發，他認為，消費金融行業未來走向開放生態。

京東健康本月提交香港IPO，籌資10億美元

京東旗下在線保健部門「京東健康」傳本月向港交所提交IPO（首次公開招股）申請，至少融資10億美元。

大陸學者：江蘇下周大規模臨床試驗

大陸軍事科學院生物工程研究所所長陳薇18日表示，病毒變異對新冠疫苗效率的影響是微乎其微，下星期在江蘇泰州將展開55歲以上...

藍紹敏從蘇州市委書記升任貴州省副書記

接「GDP第一地級市」一年 藍紹敏從蘇州市委書記升任貴州省副書記

學者：香港失業率 年底恐飆上7%

香港公布最新失業率維持不變，就業不足率則升上2003年SARS之後的高位，零售、住宿及膳食服務業失業率升至10.9%，亦是SARS後的高位。學者說失業率「未見頂」，預計年底會升至7%。

習近平：關鍵核心技術須牢牢掌握在自己手裡

在台積電等國際科技大廠15日正式「斷供」華為後，據新華社報導，中共中央總書記習近平17日在湖南省長沙市考察時強調，「關鍵...

熱門新聞

胡錫進：若台美建立國家間實質關係 將武統台灣

美國封殺微信、TikTok 陸商務部：將採必要措施

三禁政策下 我2000人赴海峽論壇

陸專家：可隨時將對台演習轉為軍事行動

反制美國 大陸公布「不可靠實體清單規定」

陸在台海展開實戰演練 陸外交部：以台制華死路一條

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。