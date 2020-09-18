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線上智博會 簽下2712億元合約
2020線上中國國際智能產業博覽會（簡稱2020線上智博會）線上重大項目招商簽約活動16日在重慶舉行，共簽約項目71個，合同投資2712億元（人民幣，下同）。
簽約項目圍繞大數據智能化主題，呈現出投資體量比較大、覆蓋範圍比較廣、企業實力比較強等特點。項目平均投資額達38億元，其中17個項目投資額超過50億元。
簽約項目涉及智能製造、智能應用、智慧醫療、智慧新材料、科技創新等領域，既關聯新基建、新要素，又涉及新業態、新平台，涵蓋「芯屏器核網」全產業鏈和「雲聯數算用」全要素群。
參與簽約的企業既有中國兵器裝備集團公司、中國電子科技集團有限公司、中國通用技術集團、招商局集團等大型央企，也有中國平安集團、阿里巴巴集團、騰訊公司、紫光集團、卓爾控股公司等國內一流民營或股份制企業，還有IBM公司、巴斯夫公司、威立雅集團等世界500強外資企業。
近年來，重慶市正逐步將中國國際智能產業博覽會，打造為大數據智能化領域的重要招商品牌和合作交流平台。上兩屆中國國際智能產業博覽會共有逾1000個項目在此達成合作共識，其中70%已實現落地轉化。
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