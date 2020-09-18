今年前7月 粵引美資增1成

2020中國（廣東）—美國投資合作交流會9月16日在廣州舉行，近年來，廣東與美國的貿易投資合作保持良好的發展勢頭。截至今年7月，廣東累計吸收美國直接投資項目5922個，實際使用外資89.44億美元。今年1—7月，廣東引進美國直接投資項目129個，實際使用外資2576萬美元，同比增長10.07%。

本次投資合作交流會由中國廣東省人民政府與美國全國商會聯合主辦，廣東省商務廳、廣東省人民政府外事辦公室承辦。埃克森美孚、陶氏化學、寶潔、高通、康寧、羅克韋爾、嘉吉、空氣產品、瑪氏、阿斯利康等美國世界500強及行業龍頭企業，以及美的、格蘭仕、香雪製藥等共超百家企業高層代表線上線下參會。

廣東省商務廳表示，當前，廣東正全力統籌疫情防控和經濟社會發展，堅定不移擴大對外開放，務實推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，持續優化營商環境，打造開放型的經濟新高地，產業與創新體系完備，市場潛力巨大，將為包括美國企業在內的全球企業，在粵投資興業提供新的商機。

交流會上，雙方對下一步合作充滿信心，將通過完善快捷通道機制，進一步提昇商務往來便利水平，加強以新一代信息技術、新型顯示、智能製造、生物醫藥、智能交通裝備、高端材料等領域為代表的雙向投資合作，進一步拓展貿易合作領域，積極探索貿易發展新業態新模式，深化金融領域交流，完善溝通合作機制。