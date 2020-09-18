廣州對外開放 南沙保稅區驗收

廣州南沙綜合保稅區9月16日正式通過聯合驗收組驗收，標誌著廣州對外開放平台再昇級，為廣州發展更高層次的開放型經濟、建設粵港澳大灣區等帶來新的重大發展機遇。

廣州海關牽頭廣東省發展改革委、省財政廳、省自然資源廳等部門組成聯合驗收組，按照「綜合保稅區基礎和監管設施設置規範」，對廣州南沙綜合保稅區基礎設施、監管設施以及相關配套設施進行集中驗收，一致同意通過驗收。

綜合保稅區是目前中國內陸地區開放層次最高、優惠政策最多、功能最齊全、手續最簡化的海關特殊監管區域之一。廣州南沙綜合保稅區獲批後，包括增值稅一般納稅人資格試點、整車保稅存儲、境內外保稅維修、承接境內區外委託加工、促進內銷便利、支持再製造業、促進研發創新，支持醫療設備研發、服務外包、期貨保稅交割等在內的10項有需求享實惠政策可立即推進實施。

廣州南沙綜合保稅區由廣州南沙保稅港區整合優化昇級而來。據統計，2019年南沙保稅港區實現進出口總值734.57億元（人民幣，下同），同比增長14.5%。今年前8月，南沙跨境電商網購保稅進口業務驗放二線進境電子清單票數3741.9萬票，同比增長25.93%，出區貨值102.1億元，同比增長42.23%；完成飛機租賃「保稅流轉+異地委託監管」5架，貨值約41億元。廣州醫藥公司、廣州南沙廣交供應鏈有限公司等龍頭藥企近期入駐綜保區，進出口醫藥材及藥品7.4億元，同比增長2.7倍。

廣州海關相關負責人表示，廣州南沙綜合保稅區是自貿試驗區跨境貿易便利化改革創新的重要試驗田，通過驗收後將形成高水平開放高質量發展的政策平台，為南沙自貿試驗區創新發展注入新的活力。