陸自動駕駛基地 重慶永川運行

中國西部自動駕駛開放測試與示範運營基地17日在重慶永川建成運行。由百度Apollo與金龍客車合作研發的L4級自動駕駛中型巴士在建成運行儀式上舉行全球首發。重慶永川將使用該車，開通運行中國西部首條自動駕駛公交線路。

中新社報導，中國西部自動駕駛開放測試與示範運營基地位於重慶永川中心城區，涵蓋城區20平方公里、測試道路180公里。基地基於車、路、雲、圖全面協同的建設模式，全方位部署了5G通信路網環境，構建起立交、隧道、橋樑等30餘個山城典型開放道路測試場景，可同時承載200台智能駕駛汽車開展測試。目前，已有紅旗、林肯、金龍等4款20餘台L4級自動駕駛車輛在基地進行測試。

中國西部自動駕駛開放測試與示範基地目前正有序推出「快速公路、高速公路」等大陸全國少有測試場景，加快推動自動駕駛在「出租、公交、環衛、物流」等領域的示範應用，將在中國西部率先構建起集「虛擬仿真+封閉實驗+開放測試」為一體的自動駕駛全鏈條檢測服務體系。

在當天的發佈會上，由百度和金龍聯合研發的5.9米L4級自動駕駛中巴—Robobus正式亮相，百度同時獲得由重慶市頒發的10張自動駕駛載人測試運營牌照。Robobus是百度和金龍合作的第三款車型，該車配備4個激光雷達，2個毫米波雷達，7個單目相機，核載19人。

據百度相關負責人表示，公交場景的特殊性在於站點以及吞吐量，這款L4級自動駕駛中巴具備了精準的泊車能力，實現精準靠站，輕鬆應對公交站場景及更為複雜的城市道路路況。

依託Robobus，永川區當天開通中國西部首條自動駕駛公交線路。該線路編碼為YZ001線（永川自動駕駛001號公交線路），線路共設了7個公交站點，將採用3台Robobus運載。

此間正在重慶舉行的2020線上智博會上，百度集團董事長兼首席執行官李彥宏通過視頻演講表示，智能技術將為汽車帶來百年不遇的大變局，隨著基礎設施智能化，城市交通效率將明顯提昇。他預測五年內，自動駕駛將全面商用，中國一二線城市將不再需要限購限行。十年內，無人駕駛逐漸普及，希望基本消滅堵車，大幅度降低事故發生率。