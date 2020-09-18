陸對外資吸引力 連續5個月增長

今年前8個月，中國大陸實際使用外資額同比增長2.6%。8月當月，中國大陸實際使用外資841.3億元人民幣，同比增長18.7%，連續第5個月實現單月吸收外資金額增長。

大陸商務部新聞發言人高峰17日稱，在當前全球跨國投資仍處於嚴重低迷形勢下，中國實際使用外資逆勢增長，充分說明中國經濟韌性強、潛力大，對外資的吸引力只增不減。

高峰在例行記者會中表示，下一步，大陸將繼續致力於打造市場化、法治化、國際化營商環境，持續改善對外資企業和外國投資者的服務，不斷擴大市場開放水平，讓全球投資者都能分享中國發展機遇，實現互利共贏。

中歐領導人日前確認，將加快中歐投資協定談判，實現年內完成談判的目標。高峰表示，今年以來，中歐雙方克服疫情影響，加快談判節奏，已經舉行6輪正式談判，文本和清單談判均取得積極進展。在此次會晤前舉行的第八次中歐經貿高層對話中，雙方確認了在公平競爭議題上取得的重大進展。這也意味着談判整體進程又向前邁了一大步。

高峰稱，按照領導人達成的重要共識，中歐雙方已就接下來的談判日程做出規劃，第32輪談判即將在下周舉行。下一步，雙方將繼續保持談判的良好勢頭，聚焦餘下的文本問題和市場准入問題，積極務實地探討解決方案，使協定早日惠及雙方企業和投資者。