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迎黃金周 陸旅遊市場全面復甦

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京報導

隨着大陸「十一」黃金周的臨近，各大旅遊平台的產品大數據也相繼公布，程旅遊網透露，大陸境內旅遊市場全面復甦已然到來，高等星級酒店成為「先鋒軍」，率先超越去年。其中，上海高等星級酒店均價已比去年同期上漲超過20%。

據香港文匯網報導，在城市熱度方面，上海、三亞、成都等成為最熱門的旅遊城市，在增長幅度方面，拉薩預訂量增幅最大，目前訂單量同比暴漲超過600%。香格里拉、景洪、湖州、瀋陽、張掖、敦煌、常州的增速都漲了2倍。湖州、敦煌、張掖、黃山、麗水等地，預訂酒店已出現房間緊張的情況。

值得一提的是，今年「十一」長假期間，私家團（親人、朋友組團）旅遊更加受歡迎，特別是私密小團遊。攜程自營團體旅遊數據顯示，目前「十一」私家團預訂人數同比增長122%。麗江、呼倫貝爾、蘭州、西寧、銀川、貴陽、三亞、呼和浩特、稻城、九寨溝，是人氣最高的私家團目的地。

而從機票搜索量級看，旅客需求已恢復至去年同期的九成。從目前的預訂時間分析，「十一」黃金周期間將存在4段出行需求高峰，分別是9月26日、9月29日至30日、10月3日至5日、10月8日至11日。上海-北京、成都-北京、上海-成都等最為熱銷，票價、預訂難度也水漲船高。

相較而言，火車出行更加集中，從9月28日開始，火車票出票量已呈現明顯增長，出行高峰主要集中於9月29日至10月1日，返程高峰集中於10月7日至8日。深圳-廣州、長沙-廣州、成都-重慶等熱度最高，不少線路一票難求。

另據飛豬數據顯示，「十一」大陸國內機票酒店預訂量均已超過去年，酒店預訂量同比增長超過50%。但價格方面仍比去年偏低，其中酒店價格同比低約30%，「十一」出遊成本創下五年來新低。

出遊人群中，90後取代80後成為主力軍，佔比58%。在大陸十大最熱門旅遊目的地城市中，粵港澳大灣區佔2席，分別是廣州和深圳。隨着9月23日大陸各省恢復辦澳門簽註，澳門遊亦成為新增長點。

值得注意的是，在跨省十大遊客源來源地上，廣東獨佔4席，分別是佛山、廣州、深圳和東莞。

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