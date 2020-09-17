乘聯會：9月車市持續回暖 預計零售銷量年增約8%

乘聯會官方微信今（17）日發文稱，9月市場持續回升，預計狹義乘用車（轎車+MPV+SUV）零售銷量191.5萬輛，年增8%左右。

乘聯會指出，8月乘用車市場銷量為170萬輛，年增9%，創今年增速新高。8月宏觀經濟穩定復甦，地方性車市刺激政策延續，支撐車市消費需求的回暖。

乘聯會認為，「金九銀十」是傳統的銷售旺季，商務部定於9月至10月舉辦全國消費促進月活動，各地方政府積極回應，車展等行銷活動陸續推出，加上當前已有的地方性車市刺激政策，進一步激發消費需求。9月零售市場預計延續穩定增長態勢。

乘聯會提及，地方政府為促進「金九銀十」旺季消費，主動開展促銷補貼。當前車市刺激政策省份覆蓋率在50%以上，限購城市額度增加效果較好，整體政策力度比7至8月小幅提升，對車市有一定的拉動作用。

乘聯會初步推算，9月狹義乘用車零售市場在191.5萬輛左右，年增約8%。

乘聯會指出，當前新冠疫情對大陸國內生產生活的影響已大幅減少，宏觀經濟、車市政策和汽車廠家營促活動都對車市產生正向的支撐作用。同時，從宏觀經濟的恢復傳導到消費者收入的提升、再到激發汽車等傳統大宗消費需求需要時間，仍然在一定程度制約車市的快速提升。