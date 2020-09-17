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英超大陸轉播權 騰訊奪下簽約1年
英格蘭足球超級聯賽日前宣布，終止與蘇寧體育旗下PPTV的轉播合約。英超聯今（17）日與騰訊體育達成合作，騰訊體育將全程轉播英超2020年至2021年賽季剩餘全部的372場賽事。
香港經濟日報報導，英超2020年至2021年賽季已於9月12日開鑼，騰訊體育將從9月19日的第二輪開始轉播賽事，並提供播出足夠場次的免費賽事。英超聲明，騰訊將向大陸數百萬的英超球迷免費轉播超過半數的比賽，其餘比賽將通過騰訊體育的會員服務來提供。
市場傳出，騰訊以1,000萬美元拿下一個賽季的英超轉播權。之前，PPTV於2016年以5.6億英鎊，獲得英超賽事由2019年至2022年轉播權。PPTV原定要在3月支付最新一輪版權費用1.6億英鎊（約新台幣62億），但該平台沒有支付，英超聯之後宣布終止該轉播合約。隨後有報導稱，PP體育決定起訴英超聯。
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