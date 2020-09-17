世銀估：亞太區破產企業增3成 恐引發金融危機

世界銀行屬下的國際金融公司（ International Finance Corp，IFC）亞太區副總裁Alfonso Garcia Mora今（17）日表示，亞太地區將面對破壞性的金融危機，而起因是破產引起的不良貸款激增，亞太區企業破產數目將增加近三成。

Alfonso Garcia Mora表示，由於新冠肺炎疫情造成的經濟危機，亞太區企業破產數目將增加近三成。雖然當中不少企業能夠延遲還款，但很多中央銀行並不要求金融機構定期監測這些企業的還款能力，是非常危險的現象。

他舉例，當銀行在6個月或12個月後打開帳薄後，會發現不良貸款比率不是2%，而是20%。今次危機的次序由醫療危機開始，然後陷入經濟危機，最後陷入金融危機。他引用世界銀行及國際結算銀行的分析指，大約一半公司在未來一年將沒有足夠收入償還貸款。

Alfonso Garcia Mora估計，亞太區大部分地方的司法系統亦沒有為破產案件做好準備，也欠缺企業破產後從新再來的簡化方法。他總結稱，可能會有很大殭屍公司無法清算，但又需要清算那些不需要清算的公司。