台資福立旺精密機電 將登板A股科創板

昆山台資電子業又一家要上A股市場敲鐘，上海證券交易所今（17）日審查通過福立旺精密機電上市申請，過會後，將登板科創板。特別的是，福立旺是江蘇省首家科創板過會的台資企業。

值得一提的是，福立旺精密機電2016年12月已登板大陸全國中小企業股份轉讓系統(新三板)，這次更上一層樓，敲開A股主板大門，難能可貴的是，科創板上市企業是大陸面向世界科技前沿、符合國家戰略、突破關鍵核心技術、市場認可度高的科技創新企業。

福立旺主營業務為精密金屬零部件研產售，應用領域包括3c、汽車及電動工具。據招股書，福立旺擬公開發行股票數量不超過4335萬股，占發行后總股本的比例不低於25.00%，計划募資約人民幣5.50億元。

募集資金主要用途：精密金屬零部件智能製造中心項目(3.43億元)、研發中心項目(5000萬元)、補充流動資金(1.5億元)。

中金在線報導，福立旺在金屬精密成型工藝和生產制造掌握多項核心技術，包括高精密性異型簧成型技術、耐疲勞卷簧高效成型及檢測技術、高穩定性精密拉簧、壓簧、扭簧成型及檢測技術、高精密金屬射出成型控制技術、高精密車銑復合加工技術等 11 項核心技術。

福立旺應用核心技術，為客戶提供精密度高、穩定性強的定製化精密金屬零部件，例如，應用高精密性異型簧成型技術可以控制折角公差在 1°以內，產品合格直通率達到99%以上，已成功為蘋果 AirPods Pro耳機提供精密異型卡簧零件。

應用耐疲勞卷簧高效成型及檢測技術的馬達彈簧、天窗捲陽簾彈簧等產品的耐疲勞極限超過3萬次，已在奔馳、寶馬、奧迪、大眾、通用等中高端車型中應用。

另外，中金在線報導，從股權結搆來看，福立旺的實控人為一家三口，即許惠鈞、洪水錦、許雅筑。