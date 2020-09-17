阿里發布雲電腦「無影」 僅雞蛋大小可剪輯影片

阿里巴巴17日登場的年度開發者大會「雲棲大會2020」發布多項新產品，包括阿里雲首部手掌大小的雲電腦「無影」，60克的重量和一顆雞蛋相當。

阿里巴巴表示，把「無影」連接至一般電腦螢幕，就可使用阿里雲海量的雲計算資源，並按訂購模式或實際雲端使用量收費。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，雲電腦能協助大衆隨時使用強勁的運算能力，以便用戶執行一些通常需要尖端和高階電腦處理的複雜工作，如影片剪接、動畫渲染、軟體開發及線上客服等，這些現在都能在手掌大小的雲電腦上完成。

雲電腦「無影」能將一部高畫質動畫的呈像時間，從傳統電腦所需的90分鐘大幅縮減至10分鐘。阿里巴巴表示，雲計算機的系統於線上進行更新，一般辦公室電腦所需的升級和保養成本可降低。

用戶可購買並使用Linux和Windows在內的眾多授權辦公軟體。所有用戶數據將儲存在雲端，受數據中心級別的安全措施所保障，雲計算機將率先引入企業市場，適用於個人消費者的型號將緊接推出。

阿里雲同時推出用於實現「最後一哩」運送的自動物流機器人—「小蠻驢」。

張建鋒指出：「隨着逐漸邁向數位化的世代，預期新零售和服務業的迅速發展將帶動快遞需求激增，集團多年來一直致力投資物流機器人在内的智慧物流範圍創新，所推出的最新移動運送機器人，將支持阿里巴巴物流平台菜鳥，在社區、校園和辦公園區提供服務。」

運送機器人由阿里巴巴達摩院開發，每程可送遞多達50個包裹，充電一次可覆蓋約100公里。阿里預計，「小蠻驢」每天可於指定社區或校園內送遞多達500個包裹，應對「最後一哩」快遞不斷增長的需求。

隨著線上購物發展蓬勃，目前大陸每天送遞的包裹量高達2億件，並預期於未來幾年增至10億件。

阿里巴巴表示，「小蠻驢」可自行規劃路線，保證送遞效率。憑藉專有的高畫質定位技術，即使在微弱甚或沒有全球定位系統信號的情況下，機器人也可如常運行。