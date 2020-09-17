阿里張勇：疫情加速數位化 「健康碼」使人人成為端

阿里巴巴董事會主席張勇17日在線上舉辦的2020雲棲大會上表示，疫情加速數位化，數位化戰勝疫情，疫情期間因為「健康碼」的出現，使得人人成為「端」，「雲+端」在疫情期間全面實現。

澎湃新聞報導，張勇指出，健康碼的出現，給大陸的疫情防禦治理工作帶來新的可能，在大年初一前後，阿里的一個小團隊緊急集合起來，從杭州開始進行緊急開發、緊急部署，最終「健康碼」從杭州走向了大陸全國；小小的一個碼改變了社會之間人與人的關係，改變了公共服務部門，也改變了企業與員工之間的關係。

張勇表示，健康碼使每個人都可能走向數位化，讓一個城市的固定人口、流動人口的軌跡都可以通過健康碼和健康狀態聯繫在一起。

張勇認為，在萬物互聯之後，所有人都是物聯網的一個「端」，健康碼的產生就是自然而然的事情，「在雲時代，阿里能夠有機會利用這樣一個小小的健康碼來改變社會對健康治理的走向，能夠幫助大陸在防疫、復工復產方面成為全世界的典範，我們充滿了自豪。」

除了疫情催生的健康碼，疫情也在改變人們的工作方式，甚至是接受教育的方式。

張勇透露，在教育方面，最高峰的時候有100萬個班級同時線上上課，為支撐好「釘釘」，阿里雲團隊累計調動超過10萬台伺服器的資源，來支撐使用者的數位化工作和數位化教育體驗。