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研究指 上半年美中相互投資降至九年低點
一份研究報告顯示，美國和大陸之間的投資因雙邊關係緊張，在今年上半年降至九年低點，緊張關係可能導致更多大陸企業承受剝離美國業務的壓力。
路透報導，根據諮詢公司榮鼎諮詢的數據，1月至6月中美兩國之間的投資，包括公司的直接投資和風險資本的流入，較去年同期下降16.2%至109億美元，投資下滑也受到新冠病毒大流行的打擊。
這與2016年和2017年的半年度總計近400億美元相去甚遠。
報告認為，由於目前對美中技術整合的不安感上升，其他許多公司，不管是在美國有業務的大陸公司，還是在中國大陸有業務的美國公司，都有可能被迫進行拆分。
報告指出，美國對待字節跳動的做法以及整體上不再傾向美中技術整合，可能導致一系列政策出爐，致使美國科技公司在中國大陸從事業務變得更加困難。
報告稱，上半年美商在大陸投資銳減31%至41億美元，陸資企業在美投資增加38%至47億美元。這主要是由於騰訊音樂TME.N領頭的財團以34億美元收購環球音樂（Universal Music）少數股權。
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